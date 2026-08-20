இந்தியா

குஜராத் கள்ளச்சாராய விவகாரம்: உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 8-ஆக உயர்வு

21 நபர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.
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குஜராத் மாநிலத்தின் பவநகர் மாவட்டத்தில் கள்ளச்சாராயம் அருந்தியதால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 8-ஆக உயர்ந்தது. மேலும் 39 பேர் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக இதுவரை 13 கள்ளச்சாராய வியாபாரிகள் கைது செய்யப்பட்டு, ஆகஸ்ட் 31 வரை போலீஸ் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

போலி பாட்டில்களில் கள்ளச்சாராயம்:

"கள்ளச்சாராய வழக்கில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 8-ஆக உயர்ந்துள்ளது. மேலும், நகரில் உள்ள அரசின் சர் டி மருத்துவமனை மற்றும் பிற தனியார் மருத்துவமனைகளில் 39 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்," என துணை கோட்ட நீதிபதி அக்சர் வியாஸ் தெரிவித்தார்.

குஜராத் ஒரு "மதுவிலக்கு" மாநிலம், அங்கு மதுபானம் தயாரித்தல், விற்பனை செய்தல் மற்றும் அருந்துதல் ஆகியவை தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பிரபலமான இந்திய தயாரிப்பு வெளிநாட்டு மதுபான (IMFL) பிராண்டின் போலி பாட்டில்களில் அடைக்கப்பட்டிருந்த கள்ளச்சாராயத்தை அருந்தியுள்ளனர்.

கள்ளச்சாராய வழக்கின் முக்கிய சூத்திரதாரி என அடையாளம் காணப்பட்ட ரயீஸ் என்பவர், மத்திய பிரதேசத்தின் உஜ்ஜைனில் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருகிறார் என்று மாநில கண்காணிப்பு பிரிவின் (எஸ்.எம்.சி.) காவல் கண்காணிப்பாளர் மயூர்சிங் சாவ்தா செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார்.

வழக்கு விசாரணை:

இந்த வழக்கின் விசாரணை எஸ்.எம்.சி-யிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது. மத்தியப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவரும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களில் ஒருவருமான நரேந்திர யாதவ், தான் தயாரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த அதே கள்ளச்சாராயத்தைக் குடித்ததால் உயிரிழந்தார் என்று அவர் கூறினார்.

வர்தேஜ் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கரக்காடி கிராமத்தில், நச்சுத்தன்மையும் இரசாயனம் கலந்த மதுபானத்தை அருந்தியதால் ஒருவர் உயிரிழந்ததை அடுத்து இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. அதைத் தொடர்ந்து, 21 நபர்கள் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது என்று சாவ்தா கூறினார்.

கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளியான கௌதம் சோலங்கி என்பவரின் வீட்டில், உயிரிழந்த நபர்களின் இரத்த மாதிரிகளை ஆய்வு செய்ததில், கள்ளச்சாராயம் தயாரிக்க பயன்படும் மெத்தனால், எத்தனால் மற்றும் பிற வேதிப்பொருட்கள் இருந்தது தெரியவந்தது என்று அவர் கூறினார்.

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