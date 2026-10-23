ஆந்திராவுக்கு புயல் எச்சரிக்கை

அடுத்த 2 நாட்களில் வட ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரைகளை நோக்கி ஒரு தீவிர புயல் நகரும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளது.
ஆந்திர மாநில பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் பிரகர் ஜெயின், வங்காள விரிகுடாவின் கிழக்கு - மத்திய -தென்கிழக்கு பகுதியில் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி உருவாகியுள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
அது நாளைக்குள் அதே பகுதியில் ஒரு புயல் சுழற்சியாகவும், ஒரு தீவிர புயல் சுழற்சியாகவும் உருமாறும். திங்கட்கிழமை காலைக்குள் வங்காள விரிகுடாவின் மேற்கு-மத்திய பகுதியில் அது புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளது. அடுத்த 2 நாட்களில் வட ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரைகளை நோக்கி ஒரு தீவிர புயல் நகரும் என்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளது.
இதன் காரணமாக, ஆந்திர மாநிலத்தில் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று அவர் கூறினார். மழையை முன்னிட்டு, மக்களும் விவசாயிகளும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டனர். மீனவர்கள் உடனடியாகக் கரைக்குத் திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.