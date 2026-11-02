முரசு புயல் கரையை கடக்க தொடங்கியது: ஆந்திர கடற்கரையில் கனமழை

கடுமையான புயலான முரசு, பிரகாசம் மாவட்டம் ஒங்கோல் அருகே இன்று (செவ்வாய் கிழமை) அதிகாலை கரையை கடக்க தொடங்கியது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) தெரிவித்துள்ளது.
வானிலை ஆய்வு மையத்தின்படி, அதிகாலை 1 மணியளவில் புயல் கரையை கடக்கத் தொடங்கியது. இதனால், மணிக்கு 110 கி.மீ. வரை வேகமும், 120 கி.மீ. வரை திடீர் வேகமும் கொண்ட சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை பெய்தது.
"நவம்பர் 3 ஆம் தேதி இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 1:00 மணிக்கு புயல் கரையை கடக்கும் செயல்முறை தொடங்கியது. சுவர் மேகத்தின் முன்பகுதி கடற்கரைக்குள் நுழைகிறது, அதே நேரத்தில் அந்த சுவர் மேக பகுதி கடற்கரைக்கு மிக அருகில் உள்ளது," என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பு தெரிவித்தது.
புயலின் தாக்கத்தால், தென்னிந்திய மாநிலத்தின் பல இடங்களில் கனமழை பெய்தது. அதிகாலை 01:30 மணி நிலவரப்படி, புயலானது மேற்கு-மத்திய வங்காள விரிகுடாவில், தெற்கு ஆந்திர பிரதேச கடற்கரைக்கு அருகில், ஒங்கோலுக்கு தென்கிழக்கே சுமார் 40 கி.மீ., காவலிக்கு வடகிழக்கே 60 கி.மீ., மற்றும் பாபட்லாவிற்கு தெற்கே 70 கி.மீ. தொலைவில் மையம் கொண்டிருந்தது.
புயல் கரையை கடக்கும் இடம் நெல்லூர் மற்றும் நர்சபூர் இடையே, ஒங்கோலுக்கு அருகில் இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. மணிக்கு சுமார் 110 கி.மீ வேகத்தில் வீசும் புயல் காற்று, சில சமயங்களில் 120 கி.மீ வேகத்தில் திடீரென அதிகரித்து, காலை வரை கடலோர பகுதிகளிலும் மற்றும் கடற்பரப்பிலும் நிலவக்கூடும்.
அடுத்த 12 மணி நேரத்தில் தெற்கு கடலோர ஆந்திர பிரதேசம் முழுவதும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
வானியல் ஓத அளவை விட 1 முதல் 1.5 மீட்டர் உயரத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய புயல் அலை, தெற்கு கடலோர ஆந்திர பிரதேசத்தின் தாழ்வான பகுதிகளை மூழ்கடிக்கக்கூடும் என்றும், பாபட்லா, கிருஷ்ணா மற்றும் பிரகாசம் மாவட்டங்களில் அதிகபட்ச உச்சபட்ச அலை எழுச்சி எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் (IMD) மேலும் தெரிவித்துள்ளது.