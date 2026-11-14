ஜம்மு-காஷ்மீரில் தனது கமாண்டரை கொல்லப் போவதாக சமூக வலைதளத்தில் மிரட்டல் விடுத்த CRPF வீரர் பணி நீக்கம்

அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இவர், அண்மையில்தான் இந்தப் படையில் இணைந்திருந்தார். இந்நிலையில், பாதுகாப்புப் படைகளில் சமீபத்தில் நடந்த சில துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்களைக் குறிப்பிட்டு, தனது கமாண்டரைக் கொன்றுவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக அவர் சமூக வலைதளப் பக்கம் ஒன்றில் பதிவிட்டுள்ளார்.
ஜம்மு-காஷ்மீரில் உள்ள முகாமில் தன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட விரக்தியில், தனது நிறுவன கமாண்டரையும் தன்னையும் கொன்றுவிடுவதாக சமூக வலைதளத்தில் பகிரங்கமாக மிரட்டல் விடுத்த மத்திய ரிசர்வ் காவல் படை (CRPF) வீரர் உடனடியாகப் பணியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இந்தச் சம்பவம் பாதுகாப்புப் படை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் தோடா பகுதியில் இயங்கி வரும் CRPF-ன் 33ஆவது பட்டாலியனின் ஆல்பா பிரிவில் பயிற்சி கால காவலராகப் பணியாற்றி வந்தவர் பினாக் நாத். அசாம் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இவர், அண்மையில்தான் இந்தப் படையில் இணைந்திருந்தார். இந்நிலையில், பாதுகாப்புப் படைகளில் சமீபத்தில் நடந்த சில துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவங்களைக் குறிப்பிட்டு, தனது கமாண்டரைக் கொன்றுவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்து கொள்ளப் போவதாக அவர் சமூக வலைதளப் பக்கம் ஒன்றில் பதிவிட்டுள்ளார். இந்தத் தகவல் உடனடியாக உயர் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு சென்றது.
சமூக வலைதளத்தில் வெளியான இந்த மிரட்டல் பதிவைத் தொடர்ந்து, சம்பந்தப்பட்ட பட்டாலியனின் கமாண்டிங் ஆபீசர் தீவிர விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டார். விசாரணையில் அந்தப் பதிவை எழுதியது காவலர் பினாக் நாத் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, மத்திய குடிமைப் பணி (தற்காலிகப் பணி) விதிகளின் கீழ், உரிய விசாரணைக்குப் பிறகு அவரைப் பணியிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கி அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர்.
சமீப காலங்களில் பாதுகாப்புப் படையைச் சேர்ந்த சிலர் இதுபோன்ற தீவிரமான முடிவுகளை எடுப்பதும், சக வீரர்களைத் தாக்குவதும் பாதுகாப்புத் துறையில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுபோன்ற ஒழுங்கீனச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது எந்தவிதத் தயவுதாட்சனமின்றி கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்பதை இந்தச் சம்பவம் உணர்த்துகிறது. தற்போது பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள காவலர் மீதான மேலதிக நடவடிக்கைகள் குறித்து விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.