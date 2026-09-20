இந்தியா

பஞ்சாபில் காங்கிரஸ் பிரமுகரின் தம்பி சுட்டுக்கொலை: முன்விரோதம் காரணமா? போலீசார் விசாரணை!

குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என்று சுக்ராஜின் குடும்பத்தினர் காவல்துறையிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Murder
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பஞ்சாப் மாநிலம் குர்தாஸ்பூர் மாவட்டத்தில் சனிக்கிழமை இரவு 27 வயது இளைஞர் ஒருவர் அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்த கொடூரக் கொலைக்கு தனிப்பட்ட பகையே காரணம் என காவல்துறை தரப்பில் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

சம்பவத்தின் பின்னணி

கொல்லப்பட்ட இளைஞர் பாத்தா கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுக்ராஜ் சிங் (என்கிற காகா) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். இவர் அந்த கிராமத்தின் தற்போதைய காங்கிரஸ் சர்பஞ்ச் (ஊராட்சித் தலைவர்) நவதீப் சிங்கின் தம்பி ஆவார்.

பாபா ஸ்ரீ சந்த் அவர்களின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, அங்குள்ள குருத்வாராவில் நடைபெற்ற மத வழிபாட்டு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சுக்ராஜ் சிங் சென்றிருந்தார். வழிபாட்டை முடித்துவிட்டு, இரவு சுமார் 8 மணியளவில் தனது கிராமத்திற்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது இந்த கொடூரச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

அடுத்தடுத்து பாய்ந்த குண்டுகள்

கிராமத்துச் சாலையில் அவர் வந்து கொண்டிருந்தபோது, மாருதி சுசூகி ஸ்விஃப்ட் காரில் வந்த அடையாளம் தெரியாத ஆயுததாரிகள் சுக்ராஜ் சிங்கை வழிமறித்துள்ளனர்.

காரில் இருந்து இறங்கிய நபர்கள், சுக்ராஜை நோக்கி சரமாரியாக துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு தப்பியோடினர். இதில் பலத்த குண்டுக் காயமடைந்த சுக்ராஜ் சிங், சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து உயிரிழந்தார்.

போலீஸ் விசாரணை

தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறையினர், சுக்ராஜின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பினர். மேலும், சம்பவ இடத்திலிருந்து இரண்டு தோட்டாக்களைக் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து மூத்த காவல்துறை அதிகாரி அசோக் குமார் சர்மா கூறுகையில், "பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினர் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கொல்லப்பட்ட சுக்ராஜ் சிங் மீது ஏற்கனவே சில குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

எனவே, முதற்கட்ட விசாரணையின்படி, இந்த கொலை பழைய தனிப்பட்ட பகை காரணமாக நடந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கிறோம்" எனத் தெரிவித்தார்.

குடும்பத்தினர் குற்றச்சாட்டு

உயிரிழந்த சுக்ராஜ் சிங்கின் அண்ணன் நவதீப் சிங் பேசுகையில், "எனது தம்பி மீது சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஷாபூர் ஜாஜன் கிராமத்தில் ஒரு கொலைவெறித் தாக்குதல் நடந்தது.

அதிலிருந்து அவன் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் பிழைத்தான். ஆனால், அந்த தாக்குதலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது காவல்துறை எந்தவொரு கடுமையான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

காவல்துறையின் இந்த அலட்சியமே எனது தம்பியின் தற்போதைய மரணத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளது" என்று குற்றம் சாட்டினார்.

தங்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றும், குற்றவாளிகளை உடனடியாகக் கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் பஞ்சாப் மாநில மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு சுக்ராஜின் குடும்பத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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