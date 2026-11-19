ஐதராபாத்தில் நேற்று (வியாழக்கிழமை) நடைபெற்ற ஓய்வூதிய விநியோக நிகழ்ச்சி ஒன்றில், நெறிமுறை தொடர்பான தகராறு காரணமாக ஆளும் காங்கிரஸ் மற்றும் எதிர்க்கட்சியான பி.ஆர்.எஸ். தலைவர்கள் மற்றும் தொண்டர்களிடையே மோதல் வெடித்ததால், நிகழ்ச்சியில் குழப்பம் ஏற்பட்டது.
அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நிகழ்ச்சியில் மேடையை அணுகுவது தொடர்பான இந்த கருத்து வேறுபாடு, இரு கட்சிகளின் ஆதரவாளர்களிடையே கடும் வாக்குவாதங்கள், கோஷங்கள் மற்றும் கைகலப்புகளாக முற்றியது.
லால் பகதூர் நகர் தொகுதியில் உள்ள ஒரு பொது மண்டபத்தில், பொருளாதார ரீதியாக நலிந்தவர்களுக்கான சேயுதா ஓய்வூதியம் வழங்குவது தொடர்பான நடவடிக்கைகள் பயனாளிகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்பட்டு கொண்டிருந்தபோது இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
நிகழ்ச்சி தொடங்கியபோது, எதிர்க்கட்சியான பி.ஆர்.எஸ். உள்ளூர் சட்டமன்ற உறுப்பினரான டி. சுதீர் ரெட்டி, முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மது யாஸ்கி கௌட் மற்றும் முன்னாள் மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பல காங்கிரஸ் தலைவர்கள் மேடையில் இருந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஒரு அரசு நிகழ்ச்சியின் போது ஆளும் கட்சி தலைவர்களை மேடையில் அமர அனுமதித்தது குறித்து அவர் அதிகாரிகளிடம் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், அவர்களுக்கு நெறிமுறை சார்ந்த சிறப்புரிமைகள் இல்லை என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
சுமார் 200 பி.ஆர்.எஸ். தொண்டர்கள் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இடத்திற்கு வெளியே கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் காத்திருக்க வைக்கப்பட்டதாகவும், அதே வேளையில் எம்.எல்.சி. பட்னம் மகேந்தர் ரெட்டியுடன் வந்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டு மேடைக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்பட்டதாகவும் எம்.எல்.ஏ. ரெட்டி குற்றம் சாட்டினார்.
இந்த கருத்து வேறுபாடு விரைவில் இரு கட்சிகளின் ஆதரவாளர்களிடையே வாக்குவாதங்களாகவும் கோஷமிடுவதாகவும் முற்றியது. அதனை தொடர்ந்து, இரு தரப்பு ஊழியர்களும் ஒருவரையொருவர் தள்ளிக்கொண்டதால், நிலைமை கைகலப்பாக மாறி, அந்த இடத்தில் பதட்டமான சூழல் உருவானது.
நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர காவல்துறையினர் தலையிட்டு, சுதீர் ரெட்டியையும் பி.ஆர்.எஸ். தொண்டர்களையும் மேடையில் இருந்து அகற்றினர். காவல்துறையின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பி.ஆர்.எஸ். எம்.எல்.ஏ. அந்த இடத்தில் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பின்னர் அவர் அந்த வளாகத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.
இந்த மோதலை தொடர்ந்து, ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக காவல்துறை செயல்பட்டதாகவும், ஒரு அதிகாரப்பூர்வ அரசு நிகழ்ச்சியின் போது நடுநிலைமையை கடைப்பிடிக்க தவறியதாகவும் சுதீர் ரெட்டி குற்றம் சாட்டினார்.
சரூர நகர் ஆய்வாளர் சசைலம், சைதன்யபுரி ஆய்வாளர் சைதுலு மற்றும் எல்.பி. நகர் உதவி ஆணையர் ரவீந்தர் ரெட்டி ஆகியோர் நெறிமுறைகளை அமல்படுத்த தவறியதாகவும், இரு கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளுக்கும் நியாயமான முறையில் நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய தவறியதாகவும் அவர் குறிப்பாக குற்றம் சாட்டினார்.
சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, காவல்துறை தலைமை இயக்குநரை (டிஜிபி) அணுகி முறைப்படி புகார் அளிக்கப்போவதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தெரிவித்தார்.
தெலுங்கானாவில் ஆளும் காங்கிரஸுக்கும் எதிர்க்கட்சியான பி.ஆர்.எஸ்.-க்கும் இடையே நிலவும் தொடர்ச்சியான அரசியல் பதட்டங்களை இந்த மோதல் எடுத்துக்காட்டுகிறது. மேலும், அரசு நலத்திட்டங்கள் நெறிமுறைகள், அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் மற்றும் அதிகாரப்பூர்வ மேடைகளுக்கான அணுகல் ஆகியவை தொடர்பான சர்ச்சைகளுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன.
மாநிலம் முழுவதும் நடைபெறும் நலத்திட்டப் பகிர்வு நிகழ்ச்சிகளில், அரசியல் பிரதிநிதிகளின் பங்கேற்பு மற்றும் அரசு நிகழ்வுகளின்போது மேடையில் அவர்களின் நிலை தொடர்பாக இரு கட்சிகளின் தலைவர்களுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் இடையே மோதல்கள் ஏற்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.