நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு அமர்வை கூட்டுவதற்கான அரசின் முடிவை, அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீதான "தாக்குதல்" என்று காங்கிரஸ் கட்சி கடுமையாக சாடியுள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா குறித்து விவாதிக்க, தனது நாடாளுமன்ற வியூக குழுவின் கூட்டத்தை வெள்ளிக்கிழமை மாலை அக்கட்சி கூட்டியுள்ளது.
காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற கட்சி தலைவரான சோனியா காந்தியின் இல்லமான '10 ஜன்பத்'-இல், மாலை 4.30 மணிக்கு இந்த கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்பு அமர்வுக்காக, மக்களவை நவம்பர் 30-ஆம் தேதியும், மாநிலங்களவை டிசம்பர் 2-ஆம் தேதியும் மீண்டும் கூட்டப்படவுள்ளன. இந்த அமர்வின் போது, தொகுதி மறுவரையறையுடன் தொடர்புடைய மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா தாக்கல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது.
ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு போதிய எண்ணிக்கையிலான உறுப்பினர்கள் இல்லாத போதிலும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து பிரிந்து தேசிய குடிமக்கள் கட்சியில் இணைந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மற்றும் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனையில் இணைந்த சிவசேனா பிரிவை சேர்ந்த ஆறு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற அரசு முனைப்பு காட்டுகிறது.
மேலும், தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் திமுக ஆகியவற்றின் ஆதரவையும் பெற அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது. நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் மசோதாவை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவையான எண்ணிக்கையிலான உறுப்பினர்கள் தங்களுக்கு இருப்பதாக அரசு தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து காங்கிரஸ் பொது செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ், 'எக்ஸ்' தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "2026-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 14-ஆம் தேதி, அம்பேத்கர் ஜெயந்தி அன்று, மோடி அரசு தொகுதி மறுவரையறை மசோதாக்களை வெளியிட்டது; அவை ஏப்ரல் 17-ஆம் தேதி இரவு தகுந்த தோல்வியை சந்தித்தன.
இப்போது, அரசியலமைப்பு தினத்தில், 'ஆபரேஷன் தாமரை' தொடங்கி 105 நாட்களுக்கு பிறகு, அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்த மசோதாவை நிறைவேற்ற தேவையான மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மையை பெறலாம் என்ற நம்பிக்கையில், மோடி அரசு சிறப்பு அமர்வை அறிவித்துள்ளது.
அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு இதைவிட பெரிய அவமதிப்பும் தாக்குதலும் இருக்க முடியுமா? போராட்டம் தொடர்கிறது," என குறிப்பிட்டுள்ளார்.