டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் காவல் நீட்டிப்புக்கு எதிரான மனுவை வாபஸ் பெற்ற CJP தலைவர்கள்

டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் காக்கிரோச் ஜனதா கட்சி தலைவர்களான சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் தாக்கல் செய்திருந்த அவசர மனு வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.
டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் காக்கிரோச் ஜனதா கட்சி தலைவர்களான சவுரவ் தாஸ் மற்றும் அசுதோஷ் ரங்கா ஆகியோர் தாக்கல் செய்திருந்த அவசர மனு வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது. தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகக் கோரி நடைபெற்ற போராட்டங்களைத் தொடர்ந்து இவர்களின் நீதித்துறை காவல் நீட்டிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மாற்று சட்டப்பூர்வ தீர்வுகளை நாடாமல் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகியது ஏன் என்ற கேள்வியை நீதிபதி எழுப்பியதை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு நிறைவேற்று மாஜிஸ்திரேட்டின் உத்தரவுக்கு எதிராக முறையான சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி இருக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் சுட்டிக்காட்டியது. மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், காவலுக்கான உடனடி அச்சுறுத்தல் குறித்து மாஜிஸ்திரேட்டின் உத்தரவில் போதுமான காரணங்கள் விளக்கப்படவில்லை எனவும், ஜாமீனுக்காக அளிக்கப்பட்ட உத்தரவாதங்கள் தன்னிச்சையாக நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும் வாதிட்டார்.
எனினும், உரிய சட்ட விதிகளைப் பின்பற்றி கீழமை நீதிமன்றங்கள் அல்லது மாஜிஸ்திரேட்டு முன்பு உரிய நடவடிக்கைகளைத் தொடரலாம் என்ற அடிப்படையில் மனு வாபஸ் பெறப்பட்டது. இவ்வழக்கின் தகுதியின் அடிப்படையில் நீதிமன்றம் எந்தக் கருத்துகளையும் தெரிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
விசாரணையின் போது, மனுதாரர்கள் அக்டோபர் 11 அன்று அளிக்கப்பட்ட அமைதி ஒப்பந்தங்களை மீறி ஜந்தர் மந்தர் பகுதிக்குச் சென்றது குறித்து நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது. தடையை மீறி போராட்டங்களில் ஈடுபடும்போது, கூட்டத்தினரிடையே சட்டம்-ஒழுங்கை சீர்குலைக்கும் நபர்கள் ஊடுருவக்கூடும் என்றும், காவல்துறையின் அனுமதி என்பது கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக மட்டுமல்லாமல் இதுபோன்ற பாதுகாப்புச் சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்காகவும்தான் வழங்கப்படுகிறது என்றும் நீதிமன்றம் விளக்கமளித்தது. இவ்வழக்கில் தலைவர்களின் ஜாமீன் மற்றும் பிணை உத்தரவாதங்கள் தொடர்பான நடைமுறைகளை விதிகளுக்குட்பட்டு கீழமை நீதிமன்றங்களில் எதிர்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.