மெட்ரோ ரெயிலில் சர்ச்சை - சி.ஐ.எஸ்.எஃப். வீரரை சுற்றி வளைத்த பயணிகளால் பரபரப்பு

டெல்லி மெட்ரோ ரயில் பெட்டிக்குள் ஒரு பெண்ணை ரகசியமாக புகைப்படம் எடுத்ததாக துணை ராணுவ அதிகாரி மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, பயணிகள் அவரை எதிர்கொண்டு, அந்த படங்களை நீக்குமாறு வற்புறுத்த முயன்றனர்.
சனிக்கிழமை இரவு தாமதமாக நடந்த இந்த சம்பவம், சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது. இது உண்மையாக நிரூபிக்கப்பட்டால், அது மிகுந்த கவலைக்குரிய விஷயமாக இருக்க வேண்டும் என்று மக்கள் சுட்டிக்காட்டினர்.
டெல்லி மெட்ரோவின் மஞ்சள் வழித்தடத்தில் உள்ள எய்ம்ஸ் மெட்ரோ நிலையத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்ததாக காவல்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலானதாக கூறப்படும் அந்த சம்பவத்தின் காணொளியில், டெல்லி மெட்ரோ பயணிகள் மத்திய தொழில்துறை பாதுகாப்புப் படை (சி.ஐ.எஸ்.எஃப்.) வீரரிடம் முறையிடுவது போன்ற காட்சி இடம்பெற்று இருக்கிறது. அவர் ஆரம்பத்தில், புகைப்படங்கள் எடுத்ததை மறுத்துள்ளார்.
இருப்பினும், மெட்ரோவுக்குள் இருந்த அந்த பெண்ணும் மற்ற பயணிகளும் அவரது ஸ்மார்ட்போனின் புகைப்பட தொகுப்பை காட்டும்படி கேட்டபோது, அவர்தான் அந்த படங்களை எடுத்திருந்தார் என்பது தெரியவந்தது.
இது மேலும் ஒரு மோதலுக்கு வழிவகுத்தது, அது விரைவாக கைகலப்பாக மாறியது. அப்பெண், "இது என்ன? என் புகைப்படங்களை நீக்குங்கள்" என்று கூறுவது கேட்கப்பட்டது. பயணிகள் சி.ஐ.எஸ்.எஃப். வீரரின் கைபேசியை பறிக்க முயன்றபோது, அவர் அதை எதிர்த்தார்.
சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்த சிறிது நேரத்திலேயே குற்றம் சாட்டப்பட்ட பணியாளர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார் என்று சி.ஐ.எஸ்.எஃப். எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மெட்ரோ ரயில் ஒன்றில் பெண் பயணி ஒருவரிடம் சி.ஐ.எஸ்.எஃப். வீரர் தவறாக நடந்து கொண்டதாக கூறப்படும் சம்பவம் குறித்து புகார் வந்துள்ளது. சி.ஐ.எஸ்.எஃப். இந்த விஷயத்தை உயர் மட்டங்களில் மிகுந்த தீவிரத்துடன் கருதியுள்ளது.
சம்பந்தப்பட்ட வீரர் உடனடியாக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார், மேலும் விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது," என்று சி.ஐ.எஸ்.எஃப்.-இன் டெல்லி மெட்ரோ பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.
விசாரணையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய நிறுவனம் மேலும் குறிப்பிட்டது.