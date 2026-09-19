இந்தியா

எல்.ஐ.சி-க்கு ரூ.2,684 கோடி மோசடி - அனில் அம்பானி மீது சி.பி.ஐ வழக்கு!

முறைகேடு இல்லை என அனில் அம்பானி தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Anil Ambani
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Summary

பிரபல தொழிலதிபர் அனில் அம்பானி மற்றும் அவரது ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் நிறுவனம், இந்திய ஆயுள் காப்பீட்டுக் கழகத்திற்கு சுமார் ரூ.2,684.57 கோடி நிதி இழப்பு ஏற்படுத்தியதாகக் கூறி, மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு புதிய ஊழல் மற்றும் முறைகேடு வழக்கைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்த விவகாரம் இந்திய கார்ப்பரேட் மற்றும் நிதியியல் துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எல்.ஐ.சி-யின் பிரம்மாண்ட முதலீடும் முறைகேடும்

கடந்த 2012 முதல் 2018-ஆம் ஆண்டு வரை அனில் அம்பானியின் ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் நிறுவனத்தில் பொதுத்துறை நிறுவனமான எல்.ஐ.சி பல்வேறு கட்டங்களாகச் சுமார் ரூ.3,900 கோடி வரை முதலீடு செய்தது.

இருப்பினும், இந்த முதலீட்டுத் தொகையை நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்குப் பயன்படுத்தாமல், திட்டமிட்டபடி விதிமுறைகளை மீறி முறைகேடான வழிகளில் வேறு சில தனியார் நிறுவனங்களின் கணக்குகளுக்கு ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் நிர்வாகம் மாற்றியதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

எல்.ஐ.சி-க்கு ஏற்பட்ட பிரம்மாண்ட இழப்பு

நிறுவனத்தின் இந்த நிதி முறைகேடு மற்றும் மோசடி காரணமாக, எல்.ஐ.சி நிறுவனத்திற்கு நேரடியாகச் சுமார் ரூ.2,684.57 கோடி அளவுக்குப் பெரும் நிதி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த நிதியிழப்பு தொடர்பாக எல்.ஐ.சி நிறுவனம் அளித்த அதிகாரப்பூர்வ புகாரின் அடிப்படையில் தற்போது சி.பி.ஐ தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளது.

யார் யார் மீது வழக்குப்பதிவு?

சி.பி.ஐ பதிவு செய்துள்ள முதல் தகவல் அறிக்கையின்படி, ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் நிறுவனம், நிறுவனத்தின் முன்னாள் தலைவர் அனில் அம்பானி, முன்னாள் நிர்வாக இயக்குனர் சதிஷ் சேத் மற்றும் இந்த முறைகேட்டிற்குத் துணையாக இருந்த அடையாளம் தெரியாத சில அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் மீது குற்றவியல் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

அனில் அம்பானி தரப்பு விளக்கம்

இந்த விவகாரம் குறித்துப் பேசியுள்ள தொழிலதிபர் அனில் அம்பானி, "இந்த முதலீட்டு விவகாரத்திலோ அல்லது ரிலையன்ஸ் கேபிட்டல் நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளிலோ எந்தவிதமான முறைகேடோ அல்லது சட்ட விரோதப் பணப் பரிமாற்றமோ நடைபெறவில்லை" என்று கூறி தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை முற்றிலும் மறுத்துள்ளார்.

இருப்பினும், எல்.ஐ.சி மற்றும் பொதுமக்களின் வரிப்பணம் சம்பந்தப்பட்ட பெரிய தொகை என்பதால் சி.பி.ஐ அதிகாரிகள் இந்த வழக்கின் பின்னணியில் உள்ள நிதிப் பரிமாற்றங்களை மிகத் தீவிரமாகத் தணிக்கை செய்து வருகின்றனர்.

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