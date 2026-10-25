பிரதமர் மோடி குறித்த கருத்து: மல்லிகார்ஜுன் கார்கேவுக்கு எதிராக நாடு தழுவிய போராட்டங்களை முன்னெடுக்கும் பா.ஜ.க.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மறைந்த தந்தை குறித்து காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன் கார்கே தெரிவித்த "அவமானகரமான, அநாகரிகமான மற்றும் புண்படுத்தும்" கருத்துகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, பா.ஜ.க. இன்று (திங்கள்கிழமை) நாடு தழுவிய போராட்டங்களை அறிவித்துள்ளது.
அக்கட்சியின் அறிக்கையின்படி, திங்களன்று நாடு முழுவதும் உள்ள தனது அனைத்து மாநிலத் தலைமையகங்களிலும் பாஜக ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்தும்.
பாட்னாவில் காங்கிரஸ் தலைவர் தெரிவித்த கருத்துக்கள் மிகவும் ஆட்சேபனைக்குரியவை என்றும், பிரதமரின் குடும்ப கண்ணியத்தின் மீதான தாக்குதல் என்றும் கூறி, அதற்கு பதிலடியாக இந்த போராட்டங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது.
காங்கிரஸ் தலைவரின் கருத்துக்கள் அரசியல் உரையாடலின் அனைத்து வரம்புகளையும் மீறிவிட்டதாகவும், அவை ஆட்சி அல்லது கொள்கை மீதான விமர்சனமாக இல்லாமல் தனிப்பட்ட தாக்குதலாக அமைந்துவிட்டதாகவும் பா.ஜ.க. தலைவர்கள் தெரிவித்தனர்.
அரசியல் தலைவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களை, குறிப்பாக தற்போது உயிருடன் இல்லாதவர்களை குறிவைப்பது, பொது விவாதத்தில் ஒரு புதிய கீழ்நிலையை பிரதிபலிக்கிறது என்று அவர்கள் மேலும் தெரிவித்தனர்.
மாநில கட்சி அலுவலகங்களில் அமைதியான ஆனால் உறுதியான போராட்டங்களை நடத்துமாறு பா.ஜ.க. தனது மாநில பிரிவுகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. கட்சி தொண்டர்களும் தலைவர்களும் தங்களது கடும் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்த பெருமளவில் கூடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதுபோன்ற கருத்துக்கள் பொறுத்துக்கொள்ளப்படாது என்ற தெளிவான செய்தியை இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் உணர்த்தும் என பா.ஜ.க. செய்தி தொடர்பாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
அரசியல் வேறுபாடுகள் தனிப்பட்ட அவமதிப்புகளுக்கு வழிவகுக்கக் கூடாது என்று கூறியுள்ள மூத்த பாஜக தலைவர்களும், காங்கிரஸ் தலைவர் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
ஒரு ஜனநாயகத்தில் பொது வாழ்க்கை, கண்ணியம் மற்றும் பரஸ்பர மரியாதை ஆகிய அடிப்படை நெறிமுறைகளை கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கூறினார்கள்.
மறுபுறம், காங்கிரஸ் இவ்விவகாரம் குறித்து உடனடியாக விளக்கம் எதுவும் வெளியிடவில்லை. இந்த சர்ச்சை, வரும் நாட்களில் இரு முக்கிய கட்சிகளுக்கும் இடையிலான அரசியல் பதற்றத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. போராட்டங்கள் நாடு தழுவிய அளவில் நடைபெறுவது, கட்சி இவ்விஷயத்தை மிகுந்த தீவிரத்துடன் கையாள்வதை காட்டுகிறது.