இந்தியா

நாடு முழுவதும் பா.ஜ.க. பொறுப்பாளர்கள் நியமனம்: ராம் மாதவ்-தமிழகம், வானதி சீனிவாசன்-ஆந்திரா

கேரள மாநில இணை பொறுப்பாளராக எம்.வெங்கடேசன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
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பா.ஜ.க.வின் தமிழக மாநில பொறுப்பாளராக ராம் மாதவ் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆந்திர மாநில இணை பொறுப்பாளராக வானதி சீனிவாசன் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பா.ஜ.க. தேசிய தலைவரான நிதின் நபின் இன்று பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்ககான பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் இணை பொறுப்பாளர்களை நியமனம் செய்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

அதன்படி, தமிழகத்துக்கு ராம் மாதவ் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இணை பொறுப்பாளர்களாக நிர்மல் குமார் சுரானா மற்றும் டி.கே.அருணா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆந்திர மாநில பொறுப்பாளராக அரவிந்த படோரியாவும், இணை பொறுப்பாளராக வானதி சீனிவாசனும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அரியானா மற்றும் சத்தீஸ்கர் மாநில பொறுப்பாளராக ஸ்மிருதி இரானியும், சத்தீஸ்கர் மாநில இணை பொறுப்பாளராக சித்தார்த் ஷம்புவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.

vanathi

கேரள மாநில பொறுப்பாளராக நாகராஜாவும், இணை பொறுப்பாளராக எம்.வெங்கடேசனும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

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