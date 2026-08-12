மேற்கு வங்கம் பெயரை "பச்சிம் பங்கா" என மாற்ற வேண்டும் - பா.ஜ.க. எம்.பி. வலியுறுத்தல்

மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் பெயர் அதன் வரலாறு மற்றும் 1947-இல் அது உருவாக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளுடன் தொடர்புடையது என்று கூறி, அம்மாநிலத்திற்கு 'பச்சிம் பங்கா' எனப் பெயர் மாற்றப்பட வேண்டும் என பா.ஜ.க. மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சமிக் பட்டாச்சார்யா கோரிக்கை விடுத்தார்.
கேரளாவை 'கேரளம்' என பெயர் மாற்றம் செய்ய முன்மொழியும் கேரள (பெயர் மாற்றம்) மசோதா, 2026 மீதான மாநிலங்களவை விவாதத்தில் பங்கேற்ற பட்டாச்சார்யா, தென்னிந்திய மாநில மக்கள் இந்த பெயர் மாற்றத்திற்காக பல தசாப்தங்களாக போராடி வருகின்றனர் என்று கூறி அதனை வரவேற்றார்.
கேரள மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததோடு, இந்த நடவடிக்கைக்கு வழிவகுத்ததற்காக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோருக்கும் பட்டாச்சார்யா பாராட்டு தெரிவித்தார்.
மேற்கு வங்கத்தில் இருந்த முந்தைய திரிணாமூல் காங்கிரஸ் அரசை குறிவைத்து பேசிய பட்டாச்சார்யா, மாநில சட்டமன்றத்தில் தங்கள் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருந்த ஒரே காரணத்திற்காக, மாநிலத்திற்கு வங்காளம் என பெயர் மாற்ற முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகக் கூறினார்.
"1947 ஜூன் 20 அன்று ஷ்யாமா பிரசாத் முகர்ஜியின் தலைமையில் மேற்கு வங்காளம் உருவானது. வங்காள இந்துக்களின் நலனுக்காக ஒரு தனி மாநிலம் தேவை என்று காங்கிரஸ் கூட கூறியிருந்தது. மேற்கு வங்கம் என்பது வெறும் பெயர் மட்டுமல்ல; அதற்கு ஒரு வரலாறு உண்டு. அதன் பெயரை 'பச்சிம் பங்கா' என மாற்ற வேண்டும் என நாங்கள் விரும்புகிறோம்," என்று பட்டாச்சார்யா கூறினார்.
மேற்கு வங்கத்தின் பெயரை வங்காளம் என மாற்றுவது, வங்காள இந்துக்களுக்கு தனி மாநிலத்திற்காக போராடியவர்களை அவமதிப்பதாக அமையும் என்று அவர் கூறினார்.
சி.பி.ஐ. நிறுவன உறுப்பினர் முசாஃபர் அகமதுவின் சுயசரிதையைக் குறிப்பிட்டு, பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜியின் வந்தே மாதரம் மற்றும் ஆனந்தமடம் ஆகியவை வெறுப்பு நிறைந்தவை என்று அகமது விவரித்திருந்ததாக அவர் கூறினார்.
"வந்தே மாதரம் மற்றும் ஆனந்தமடம் வெறுப்பு நிறைந்தவை. என்னைப் போன்ற ஒரு முஸ்லிமுக்கு இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது," என்று பட்டாச்சார்யா கூறினார்.