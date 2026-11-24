அதிகார ஆசைக்காக பாஜக எந்தக் கட்சியுடனும் கைகோர்க்கத் தயாராக உள்ளது என்றும், தங்களது கூட்டணி பஞ்சாப் மக்களுடன் மட்டுமே என்றும் அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
அடுத்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடைபெறவுள்ள பஞ்சாப் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலையொட்டி பாஜக மற்றும் சிரோமணி அகாலி தளம் இடையே மீண்டும் கூட்டணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கடுமையாகச் சாடினார். அதிகார ஆசைக்காக பாஜக எந்தக் கட்சியுடனும் கைகோர்க்கத் தயாராக உள்ளது என்றும், தங்களது கூட்டணி பஞ்சாப் மக்களுடன் மட்டுமே என்றும் அவர் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
பாஜக - சிரோமணி அகாலி தளம் கூட்டணி குறித்துக் கருத்து தெரிவித்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், இரு கட்சிகளும் அரசியல் ஆதாயங்களுக்காகத் தொடர்ந்து இணைவதும் பிரிவதுமாக இருந்து வருவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். "சில நேரங்களில் அவர்கள் இணைகிறார்கள், சில நேரங்களில் பிரிகிறார்கள், மீண்டும் இணைகிறார்கள். எங்கள் கூட்டணி பஞ்சாப் மக்களுடன் மட்டுமே. மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காக நாங்கள் உழைத்து வருகிறோம்" என்று அவர் கூறினார். மேலும், பஞ்சாபின் பெண்கள், பட்டியல் சமூக மக்கள், விவசாயிகள் மற்றும் வணிகர்களுடன் ஆம் ஆத்மி கட்சி உறுதியாக நிற்பதாகவும் கெஜ்ரிவால் வலியுறுத்தினார்.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பகவந்த் மான் தலைமையிலான ஆம் ஆத்மி அரசு மேற்கொண்ட பணிகளைப் பஞ்சாப் மக்கள் நேரில் கண்டுள்ளனர் என்று கெஜ்ரிவால் குறிப்பிட்டார். பல தசாப்தங்களாகப் பஞ்சாப் மாநிலத்தைப் பாதித்து வந்த பிரச்சனைகளுக்குத் தீர்வு காண ஆம் ஆத்மி அரசு தொடர்ந்து முயற்சித்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார். மூன்று வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராக நடைபெற்ற விவசாயிகள் போராட்டத்தை நினைவுகூர்ந்த கெஜ்ரிவால், அப்போராட்டத்தில் 700-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் உயிரிழந்ததைப் பஞ்சாப் மக்கள் மறக்கவில்லை என்று கூறினார். சிரோமணி அகாலி தளம் ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்ற மத நூல் அவமதிப்புச் சம்பவங்களையும், அப்போது மாநிலத்தில் நிலவிய போதைப்பொருள் பயன்பாட்டுச் சூழலையும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
பாஜக - அகாலி தளம் கூட்டணி பஞ்சாபில் எந்தத் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது என்று டெல்லி ஆம் ஆத்மி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜர்னெய்ல் சிங் விமர்சித்தார். இரு கட்சிகளையும் பூஜ்ஜியங்களுடன் ஒப்பிட்ட அவர், பூஜ்ஜியங்களைக் கூட்டினால் பூஜ்ஜியமே கிடைக்கும் என்று கூறினார். தங்களது செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே வாக்கு கேட்கும் ஒரே கட்சி ஆம் ஆத்மி என்றும், அரசின் செயல்பாடுகளில் திருப்தி இருந்தால் மக்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
சீக்கிய மதத்தை நிறுவிய குரு நானக் தேவ் அவர்களின் பிறந்தநாளையொட்டி மக்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், கடினமான காலங்களில் அவரது வாழ்க்கையும் போதனைகளும் வழிகாட்டுதலாக அமைகின்றன என்றார். "அவரது வாழ்க்கையே முழு உலகிற்கும் ஒரு செய்தியாகும். அவர் காட்டிய பாதையில் நாம் நடக்க வேண்டும். நாம் சிரமங்களை எதிர்கொள்ளும் போதெல்லாம், அவரது வாழ்க்கையும் போராட்டங்களும் நமக்குத் தீர்வுகளைத் தருகின்றன" என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.