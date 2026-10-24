புயல் எச்சரிக்கை: அதிகாரிகளுக்கு ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு அதிரடி உத்தரவு!

வங்கக் கடலில் உருவாகி வரும் புயல் சின்னம் காரணமாக ஆந்திர மாநிலத்தில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என்பதால், அனைத்துத் துறை அதிகாரிகளும் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும், தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
நேற்று மாலை தனது முகாம் அலுவலகத்தில் நீர்வளத் துறை அதிகாரிகளுடன் நடத்திய உயர்மட்ட ஆய்வுக் கூட்டத்தில் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு இந்த அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினார்.
கடலோர ஆந்திரா மற்றும் ராயலசீமா மாவட்டங்களில் பெய்யவிருக்கும் கனமழையைப் பயன்படுத்தி, அனைத்து நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் பாசனக் குளங்களை முழுமையாக நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்குமாறு முதல்வர் உத்தரவிட்டார்.
வெள்ள மேலாண்மை, நீர் மேலாண்மை மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான கூட்டுச் செயல் திட்டத்தை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.
மழைநீர் வீணாவதைத் தடுத்து, விவசாயிகளுக்கு அதிகபட்ச பலன் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றார்.
போலவரம் திட்டத்தின் தொழில்நுட்பத் தரத்தில் எவ்வித சமரசமும் செய்யக்கூடாது என்று திட்டவட்டமாகக் கூறிய முதலமைச்சர், போலவரம் வலது மற்றும் இடது பிரதான கால்வாய்களை மார்ச் 2027-க்குள் முழுமையாக முடிக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டார்.
போலவரம் திட்டத்தின் 90.20% சிவில் பணிகள் ஏற்கனவே முடிவடைந்துள்ளதாகவும், பிரதான அணையின் கேப்-1 மற்றும் கேப்-2 பணிகள் அதிவேகமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் முதல்வரிடம் தெரிவித்தனர்.
கோதாவரி மற்றும் பெண்ணா நதிகளை இணைப்பதற்கான செயல் திட்டத்தைத் தொடங்கவும், கோதாவரி நீரை காவேரிக்கு கொண்டு செல்வதற்கான பணிகளை துரிதப்படுத்தவும் அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் உத்தரவிட்டார்.
பிரகாசம் பேரேஜுக்கு மேல்புறம் வைகுண்டபுரத்திலும், கீழ்ப்புறம் சோடவரத்திலும் 14 டிஎம்சி தண்ணீரைச் சேமிக்கும் வகையில் புதிய தடுப்பணைகள் கட்டுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்தில் அடையாளம் காணப்பட்ட 36 முக்கிய முன்னுரிமை நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளின்படி முடித்து, டிசம்பர் 2028-க்குள் அவை அனைத்தையும் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
சிந்தலபுடி லிப்ட் பாசனத் திட்டப் பணிகள் அடுத்த மாதம் மீண்டும் தொடங்கப்படும்.
தற்போதுள்ள கால்வாய் கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துவதுடன், மின்சாரம் தயாரிப்பதற்காக கால்வாய்களின் குறுக்கே சோலார் பேனல்களை அமைப்பதற்கான திட்டங்களை வகுக்குமாறு முதல்வர் பரிந்துரைத்தார்.
பத்ராசலத்திலிருந்து ராஜமகேந்திரவரம் மற்றும் விஜயவாடா வழியாக விசாகப்பட்டினம் வரை உள்நாட்டு நீர்வழிப் போக்குவரத்திற்கான வழித்தடத்தை உருவாக்குவது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குடிநீரும், ஒவ்வொரு ஏக்கர் விவசாய நிலத்திற்கும் பாசன நீரும் வழங்குவதே தங்களது அரசின் முக்கிய நோக்கம் என்று முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு இந்த கூட்டத்தில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.