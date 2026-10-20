மஞ்சள் மற்றும் மிளகாய்த்தூளில் ஹம்பி தேர் வரைந்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்த கர்நாடகக் கலைஞர்!

இந்தியாவின் வளமான கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில், கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த கலைஞர் அமர் காலே, மஞ்சள் மற்றும் மிளகாய்த்தூளைக் கொண்டு பிரம்மாண்ட ஓவியம் ஒன்றை வரைந்து கின்னஸ் உலக சாதனை படைத்துள்ளார்.
கர்நாடக மாநிலம் தார்வாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ஓவியம், டென்னிஸ் மைதானத்தின் அளவில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு அளவைக் கொண்டுள்ளது. சரியாக 175.82 சதுர மீட்டர் (1892.5 சதுர அடி) பரப்பளவில் இந்தத் கலைப் படைப்பு வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. கர்நாடகாவின் அடையாளத்தையும் அதன் புகழ்பெற்ற பாரம்பரியத்தையும் பிரதிபலிக்கும் வகையில், மஞ்சள் மற்றும் சிவப்பு நிறத் தன்மைகளைக் கொண்ட மஞ்சள் மற்றும் மிளகாய்த்தூள் மட்டுமே இதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்தத் திறமையான கலைஞர், தனது படைப்பில் கர்நாடகாவின் மாநில வடிவத்துடன் புகழ்பெற்ற வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க ஹம்பி தேரின் தோற்றத்தையும் தத்ரூபமாக வரைந்துள்ளார். எளிய சமையலறைப் பொருட்கள் கூட எவ்வாறு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கலைப் படைப்புகளாக உருமாறலாம் என்பதற்கு இந்த ஓவியம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது. இந்தத் தனித்துவமான சாதனையை நிகழ்த்த சுமார் 5 கிலோ மிளகாய்த்தூளும், 6 கிலோ மஞ்சள் தூளும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஓவியம் வரைவதற்கு மிஞ்சிய மீதமுள்ள தூள் பொருட்கள் எவை வீணாகாமல் இருக்க, அவை உடனடியாக வழங்கப்பட்டு உரிய முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டன.
சுய கற்றல் மூலம் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாகத் தன் ஓவியத் துறையில் கவனம் செலுத்தி வரும் 29 வயதான அமர் காலே, ஆரம்பத்தில் இயந்திரப் பொறியியல் துறையில் டிப்ளமோ முடித்துவிட்டு அதில்தான் பணியாற்றி வந்தார். எனினும், தனது கலை மீதான அதீத காதலாலும் பொதுமக்களின் வரவேற்பினாலும் 2018ஆம் ஆண்டில் தனது பொறியியல் பணியைக் கைவிட்டு, முழுநேரக் கலைஞராக மாறினார். எதார்த்தமான உருவப்படங்களை வரைவதில் கைதேர்ந்த இவர், தனது சிறு வயது முதலே தந்தையின் ஊக்கத்தினால் ஓவியக் கலையில் ஈர்க்கப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இது இவருக்கு முதல் சாதனைக் கல்லல்ல. ஏற்கனவே கடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் ஒரு நிமிடத்தில் அதிக கைரேகை பதிவுகளைச் செய்தவர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்திருந்தார். அதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில், தனி நபர் ஒருவரால் வாயால் வரையப்பட்ட மிகப்பெரிய ஓவியம் என்ற பிரிவில் 112.36 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் மற்றொரு கின்னஸ் சாதனையைப் படைத்தார். இதன் மூலம் அவர் மூன்று முறை கின்னஸ் சாதனைப் பட்டங்களை வென்ற கலைஞராக உயர்ந்துள்ளார். வெறும் சாதனைகளுக்காக மட்டும் அல்லாமல், ஒவ்வொரு படைப்பின் பின்னேயும் ஒரு அர்த்தமுள்ள சமூகச் செய்தியும் கருத்தும் இருக்க வேண்டும் என்பதே தனது இலக்கு என்று அவர் பெருமிதத்துடன் குறிப்பிடுகிறார்.