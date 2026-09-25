ஞானேஷ் குமார் பத்ம பூஷண் விருதுக்கு தகுதியானவர் - பாஜக தலைவர் அதிரடி

மேற்கு வங்க பா.ஜ.க. தலைவர் சமிக் பட்டாச்சார்யா தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் "குறைந்தபட்சம்" பத்ம பூஷண் விருதுக்கு தகுதியானவர் என்று கூறினார்.
மேலும், மாநிலத்தில் வன்முறையற்ற சட்டமன்ற தேர்தலை உறுதி செய்ததற்காகவும், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சட்டவிரோத வங்கதேசத்தினரை நீக்கி அதை "தூய்மைப்படுத்தியதற்காகவும்" அவர் பாராட்டினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) நடவடிக்கையின் போது, இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் தங்கள் பெயர்களில் எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் முடிவுகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக செய்திகள் வெளியானதை தொடர்ந்து, தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடு குறித்து பெரும் சர்ச்சை எழுந்த நிலையில், தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு ஆதரவாக பட்டாச்சார்யா பேசினார்.
வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் பனிஹாட்டியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பட்டாச்சார்யா, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா மற்றும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் ஆகியோரை "துரோகிகள்" என்று முத்திரை குத்தி, தேர்தலில் முறைகேடு செய்து இந்தியாவின் ஜனநாயகத்தின் அடித்தளமான சாமானிய மக்களின் வாக்கை "அழித்ததற்காக" அவர்கள் மீது விசாரணை நடத்தப்படும் என்று கூறிய காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியின் கருத்துக்களையும் நிராகரித்தார்.
"ஞானேஷ் குமாருக்கு குறைந்தபட்சம் பத்ம பூஷண் விருதாவது வழங்கப்பட வேண்டும். இவ்வளவு காலத்திற்கு பிறகு, அச்சுறுத்தல்கள் கட்டுக்குள் வைக்கப்பட்டதாலும், தேர்தலின் போது கொலை சம்பவங்கள் எதுவும் நடைபெறாததாலும், மக்கள் உண்மையில் வாக்களிக்க அனுமதிக்கப்பட்டதாலும் மேற்கு வங்க மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்," என்று அந்த பா.ஜ.க. தலைவர் கூறினார்.
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) எல்லை தாண்டிய ஊடுருவலை கட்டுப்படுத்தியதாகவும், "வாக்காளர் பட்டியலை தூய்மைப்படுத்துவதில்" தலைமை தேர்தல் ஆணையர் முக்கிய பங்காற்றியதாகவும் அவர் பாராட்டினார்.
"மேற்கு வங்கம் போன்ற ஒரு எல்லை மாநிலத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து வங்கதேச ஊடுருவல்காரர்களின் பெயர்களை நீக்குவதற்கு ஞானேஷ் குமார் முன்முயற்சி எடுத்தார்.
மேற்கு வங்க மக்கள் இதுபோன்ற ஒரு தேர்தலை அரிதாகவே கண்டிருக்கிறார்கள். எனவே, மேற்கு வங்க பொது மக்கள் ஞானேஷ் குமாருக்கு நன்றி பாராட்டி, மனதார அவரை வாழ்த்தியுள்ளனர்," என்று பட்டாச்சார்யா கூறினார்.