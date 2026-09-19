இந்தியா

அக்டோபர் முதல் மானிய விலையில் எல்பிஜி நிரப்ப ஆதார் பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரம் கட்டாயம்

மானியம் இன்றி பொருந்தக்கூடிய சந்தை விலையில் எல்பிஜியை பெறலாம்.
LPG
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மானிய விலை சமையல் எரிவாயு தகுதியுள்ள வீடுகளுக்கு மட்டுமே சென்றடைவதை உறுதிசெய்யும் நோக்கில், அக்டோபர் 1 முதல், வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு நுகர்வோர், பொருந்தக்கூடிய மானியத்துடன் நிர்ணயிக்கப்பட்ட சில்லறை விற்பனை விலையில் எரிவாயுவை முன்பதிவு செய்ய, பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரத்தை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அரசு அறிவித்தது.

ஏற்கனவே சரிபார்ப்பை முடித்த பயனர்கள் வேறு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்க தேவையில்லை. பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின்படி, செப்டம்பர் 19 நிலவரப்படி, 27.43 கோடி செயலில் உள்ள வீட்டு உபயோக எல்பிஜி நுகர்வோர், அதாவது மொத்தத்தில் 89.9 சதவீதம் பேர், பயோமெட்ரிக் ஆதார் சரிபார்ப்பை முடித்திருந்தனர்.

அரசு விளக்கம்:

இன்னும் செயல்முறையை முடிக்காதவர்களுக்கு, சரிபார்ப்பு முடிந்தவுடன் மானிய விலையில் நிரப்புதல் முன்பதிவு செயல்படுத்தப்படும் என்று அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

மானிய விலையில் வழங்கப்படும் வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்கள், வணிக மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாட்டிற்கு திசை திருப்பப்படுவதை தடுப்பதையும், நகல் மற்றும் தகுதியற்ற இணைப்புகளை அகற்றுவதையும் இந்த நடவடிக்கை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது என்று அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

நுகர்வோர் எல்பிஜி விநியோகத்தின் போது, ​​தங்களது விநியோகஸ்தரின் ஷோரூமில் அல்லது மூன்று அரசுக்கு சொந்தமான எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களான இன்டேனுக்கான இந்தியன்ஆயில் ஒன், பாரத்கேஸுக்கான ஹலோபி.பி.சி.எல். மற்றும் ஹெச்.பி. கேஸுக்கான ஹெச்.பி. பே ஆகியவற்றின் மொபைல் செயலிகள் மூலம் அங்கீகாரத்தை நிறைவு செய்யலாம்.

பயோமெட்ரிக் சரிபார்ப்பை முடிக்க விரும்பாதவர்கள் அல்லது இயலாதவர்கள், மானியம் இன்றி பொருந்தக்கூடிய சந்தை விலையில் எல்பிஜியை பெறலாம்.

உள்ளூரில் கிடைக்கும் சிலிண்டர்களை பெறலாம்:

அத்தகைய நுகர்வோர், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்களின் (OMC) இணையதளங்கள், மொபைல் செயலிகள், வாட்ஸ்அப் சாட்பாட் மற்றும் IVRS உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் வழிகள் மூலம் தங்கள் விருப்பத்தை பதிவு செய்ய வேண்டும். உள்ளூரில் கிடைக்கும் தன்மையை பொறுத்து, அவர்கள் 5 கிலோ அல்லது 10 கிலோ சிலிண்டர்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று அது தெரிவித்தது.

அரசாங்கம் ஆரம்பத்தில் நுகர்வோரை ஜூன் 30-க்குள் பயோமெட்ரிக் ஆதார் அங்கீகாரத்தை முடிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது, ஆனால் பின்னர் அந்தக் காலக்கெடுவை ஜூலை 31, ஆகஸ்ட் 7, ஆகஸ்ட் 15, ஆகஸ்ட் 23, ஆகஸ்ட் 31, செப்டம்பர் 7 மற்றும் இறுதியாக செப்டம்பர் 14 என பலமுறை நீட்டித்தது.

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