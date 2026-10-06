உத்தரகாண்டில் 4.9 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம்.. டெல்லி உள்ளிட்ட பிற பகுதிகளிலும் நில அதிர்வால் மக்கள் பீதி

உத்தரகாண்டில் 4.9 ரிக்டர் அளவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் வட இந்தியாவின் பல பகுதிகளில் உணரப்பட்டுள்ளது.
தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையத்தின்படி, இரவு சுமார் 10.15 மணியளவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் உத்தரகாண்டின் சமோலியில் மையம் கொண்டிருந்தது. இந்த நிலநடுக்கம் 13 கி.மீ. ஆழத்தில் பதிவாகியுள்ளது.
நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட சிறிது நேரத்திலேயே இதன் அதிர்வுகள் டெல்லி, இமாச்சலப் பிரதேசம், பஞ்சாப் மற்றும் அரியானா உள்ளிட்ட வட இந்தியாவின் பல பகுதிகளிலும் உணரப்பட்டன.
டெல்லி முதல் சிம்லா வரையிலான நகரங்கள் மற்றும் பல பிராந்தியங்களில் நில அதிர்வுகளை உணர்ந்ததாக அங்குள்ள மக்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
நில அதிர்வைத் தொடர்ந்து, மக்கள் தங்கள் குடியிருப்புகளில் இருந்து வெளியே வந்து திறந்தவெளிப் பகுதிகளில் கூடியிருந்த காட்சிகளையும் மக்கள் பகிர்ந்தனர்.
4.9 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் பொதுவாக ஒரு லேசான நிலநடுக்கமாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது, இந்த நிலநடுக்கம் மற்றும் நில அதிர்வால் உயிரிழப்புகள் அல்லது சேதங்கள் எதுவும் ஏற்பட்டதாகத் தகவல்கள் இல்லை.
ஆரம்பத்தில் இந்த நிலநடுக்கம் 4.4 ரிக்டர் அளவில் பதிவானதாக அறிவிக்கப்பட்டது, ஆனால் தேசிய நில அதிர்வு ஆய்வு மையத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின்படி அதன் ரிக்டர் அளவு 4.9 என பின்னர் உறுதி செய்யப்பட்டது.
முன்னதாக நேற்று காலை சுமார் 4.30 மணியளவில் அசாமின் நாகோன் பகுதியில் 4.5 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.