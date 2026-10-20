டைகர் ஷெராஃப் கொலை முயற்சி வழக்கில் மேலும் 4 பேர் கைது

நடிகர் டைகர் ஷெராஃப் மீதான தாக்குதலின் பின்னணியில் உள்ள சதித்திட்டம் குறித்த விசாரணை தேசிய தலைநகரை எட்டியது. இதனை தொடர்ந்து, துப்பாக்கி சூடு நடத்திய மூவர் பயன்படுத்திய ஆயுதங்களை ஏற்பாடு செய்வதிலும், கொண்டு செல்வதிலும் முக்கிய பங்கு வகித்ததாக கூறப்படும் இரண்டு பெண்கள் உட்பட நான்கு பேரை டெல்லி காவல்துறை சிறப்பு பிரிவு கைது செய்தது.
குணால், சுமித், ராதா மற்றும் பபிதா ஆகியோரை காவல்துறை கைது செய்து மும்பை காவல்துறைடம் ஒப்படைத்தனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களில் குணாலும் சுமித்தும் ஆயுதங்களை ஏற்பாடு செய்ததாகவும், ராதாவும் பபிதாவும் மும்பையில் உள்ள தாதருக்குச் சென்று அந்த மூன்று நபர்களிடம் துப்பாக்கிகளை ஒப்படைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது
நடிகர் ஜாக்கி ஷெராஃபின் மகனான டைகர் ஷெராஃப், கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை மும்பையின் ஜூஹூவில் கால்பந்து விளையாட சென்றிருந்தார். அந்த நடிகர் ஷெராஃபை காண வளாகத்தின் வாயிலில் திரண்டிருந்த ரசிகர்களுக்கு நடுவே அவரது பி.எம்.டபிள்யூ. கார் சென்றபோது, இரண்டு நபர்கள் வாகனத்தின் முன்பக்கத்தில் இருந்து துப்பாக்கியால் சுட்டனர்.
அவர்கள் 6-7 ரவுண்ட்கள் வரை சுட்டனர். தாக்குதல் நடத்திய இருவரில் ஒருவர், நடிகருக்கு மிக அருகில் நின்று, அவரை நேராக குறிவைத்திருந்தார். அதிர்ஷ்டவசமாக, அவர் விசையை அழுத்தியபோது, அவரது துப்பாக்கி பழுதடைந்ததால், ஷெராஃப் காயமின்றி தப்பினார். இந்த தாக்குதலில் நடிகரின் ஓட்டுநரும், அருகில் நின்றிருந்த ஒருவரும் காயமடைந்தனர்.
இந்த வார தொடக்கத்தில், துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவர்களான பீகாரை சேர்ந்த ஹிருத்திக் என்ற ரோஷன் (22), ஹரியானாவை சேர்ந்த ரேஹான் (18) மற்றும் பூல் சிங் (18) ஆகியோர் நேபாளத்திற்கு தப்பிச் செல்ல திட்டமிட்டிருந்தபோது ராஜஸ்தானின் கோட்டாவில் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த மூவருக்கும் லாரன்ஸ் பிஷ்னோய் கும்பலுடன் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஒரு கலைமான் வேட்டை வழக்கில் நடிகர் சல்மான் கானை குறிவைக்க முயன்று வரும் அந்த கும்பல், நடிகருக்கு நெருக்கமாக இருந்ததால் அவர் மீதான தாக்குதலுக்கு பொறுப்பேற்றுள்ளது.
ராதாவும் பபிதாவும் டெல்லி ரெயில் நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர், அதே சமயம் குணாலும் சுமித்தும் ஹரியானாவின் சோனிபட்டில் கைது செய்யப்பட்டனர். குணால் (21) மற்றும் சுமித் (19) ஆகியோர் சோனிபட்டைச் சேர்ந்தவர்கள். ராதா உத்தரப் பிரதேசத்தின் சீதாபூரையும், பபிதா அதே மாநிலத்தின் ஆசம்கரையும் சேர்ந்தவர்கள்.