ஜவுளி கடை Trail ரூமில் ரத்த வெள்ளத்தில் கிடந்த 18 வயது பெண்.. கழுத்தறுத்து கொன்ற இளைஞன்

டெல்லியில் ஜவுளி கடையில் 18 வயது இளம்பெண் ஒருவர் இளைஞரால் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டார்.
டெல்லி மோதி நகர் மெட்ரோ ரயில் நிலையம் அருகே உள்ள வஸ்த்ரா மஹால் டெக்ஸ்டைல்ஸில் பணிபுரிந்த ஷப்னம், கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டார்.
நேற்று (சனிக்கிழமை) இரவு கடை மூடப்படும் நேரத்தில், ட்ரையல் அறையில் ரத்தக் வெள்ளத்தில் கிடந்த அவரது உடலை மற்ற ஊழியர்கள் கண்டெடுத்தனர்.
அவரது நண்பரான சூரஜ் என்ற இளைஞர்தான் அவரைக் கொலை செய்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் காவல்துறையில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
ஷப்னம் மேற்கு டெல்லியில் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வந்தார். அவருடன் நண்பராக இருந்த சூரஜ், கடந்த காலத்தில் அவரை உடல் ரீதியாகத் துன்புறுத்தியதாக அவரது குடும்பத்தினர் குற்றம் சாட்டினர்.
அவன் அந்தப் பெண்ணை காதலித்ததாகவும், ஆனால் ஷப்னம் அவரது காதலை நிராகரித்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஷப்னமின் வேலை நேரம் முடியவிருந்த நேரத்தில், நேற்று மாலை சூரஜ் ஷோரூமிற்கு வந்துள்ளான்.
அவன் ஒரு கூர்மையான ஆயுதத்துடன் வந்திருந்ததாக காவல்துறையின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
அந்த இளைஞன், ஷப்னமிடம் பேசுவதாக கூறி அவரை ட்ரையல் அறைக்கு அழைத்துச் சென்று, அவரது கழுத்தை அறுத்துக் கொன்றுவிட்டுத் தப்பிச் சென்றதாக தெரியவந்தது.
இரவு சுமார் 9 மணியளவில் ஊழியர்கள் ஷோரூமை மூடத் தயாராகிக் கொண்டிருந்தபோது ட்ரையல் ரூமைச் சோதித்த ஊழியர்கள், ஷப்னம் ரத்தக் வெள்ளத்தில் கிடப்பதைக் கண்டனர். அவர்கள் உடனடியாக காவல்துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
கூர்மையான ஆயுதத்தால் அவரின் கழுத்து அறுக்கப்பட்டிருந்தது. பிரேதப் பரிசோதனைக்காக உடல் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டது.
குற்றவாளியைத் தேடும் பணி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், இந்தச் சம்பவம் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
ஷோரூம் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகளைச் சேகரித்து காவல்துறை விசாரித்து வருகிறது.