டெல்லியில் 10,000 போலீசார் குவிப்பு: இந்தியா கூட்டணியின் போராட்டத்தால் உச்சக்கட்ட பாதுகாப்பு!

சட்டம்-ஒழுங்கைப் பேணவும், அசாதாரண சூழ்நிலைகளைத் தவிர்க்கவும் சுமார் 10,000 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிரான இந்தியா கூட்டணியின் போராட்டங்களை எதிர்கொள்ள தேசிய தலைநகரான டெல்லி முழுவதும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. சட்டம்-ஒழுங்கைப் பேணவும், அசாதாரண சூழ்நிலைகளைத் தவிர்க்கவும் சுமார் 10,000 பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தலைநகரின் முக்கிய வீதிகள் அனைத்தும் பலத்த தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டு காவல்துறை கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன. போராட்டம் நடைபெறும் பகுதிகள் மற்றும் முக்கியக் குறிக்கோள் இடங்களில் பாதுகாப்புக்காக சுமார் 250 நவீன கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் செயல்பாடுகளுக்கு எதிராகத் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வரும் இந்தியா கூட்டணி தலைவர்கள், தங்களது புகார்களை நாட்டின் குடியரசுத் தலைவர் திரவுபதி முர்முவை நேரில் சந்தித்து முறையிடத் திட்டமிட்டுள்ளனர். தேர்தல் முறைகேடுகள் மற்றும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் தொடர்பான தங்களது வாதங்களை குடியரசுத் தலைவரிடம் விரிவாக எடுத்துரைக்கவுள்ளனர்.
டெல்லியோடு நில்லாமல் இந்தப் போராட்டங்களை நாட்டின் பிற மாநிலங்களுக்கும் விரிவுபடுத்துவதற்கும் எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளன. ஜனநாயக அமைப்புகளின் உரிமைகளைக் காக்க மாநில வாரியாகத் தொடர் போராட்டங்களை நடத்த இந்தியா கூட்டணி முடிவு செய்துள்ளதால் தேசிய அரசியலில் தொடர்ந்து பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.
எதிர்க்கட்சிகளின் இந்தத் தொடர் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆளுங்கட்சியான பாஜக கடுமையான கண்டனங்களைப்பதிவு செய்துள்ளது. எதிர்க்கட்சிகள் நடத்தி வரும் இந்த ஆர்ப்பாட்டங்கள் நாட்டின் மிக முக்கிய ஜனநாயக நிறுவனங்களின் மீதான நேரடித் தாக்குதல் என்று பாஜக குற்றம்சாட்டியுள்ளது.