இந்திய பங்குச்சந்தைகள் வலுவான ஏற்றத்துடன் தொடக்கம்: சென்செக்ஸ் 1,600 புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்வு

இந்தியா தனது எரிபொருள் தேவையின் பெரும்பகுதிக்கு இறக்குமதியைச் சார்ந்துள்ளதால், கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவது நாட்டின் இறக்குமதி செலவைக் குறைப்பதோடு, பணவீக்கக் கவலையையும் தணிக்கும்.
இந்திய பங்குச்சந்தைகள் இன்று காலை நேர்மறையான மற்றும் வலுவான எழுச்சியுடன் தொடங்கியுள்ளன. உலகளாவிய சந்தைகளில் நிலவும் சாதகமான சூழல் மற்றும் பல்வேறு முக்கிய பொருளாதார காரணிகளால் முதலீட்டாளர்களின் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸ் 1,600 புள்ளிகளுக்கும் அதிகமாக உயர்ந்தும், தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடான நிஃப்டி 417 புள்ளிகளுக்கு மேல் ஏற்றம் கண்டும் வர்த்தகமாகி வருகின்றன.
அமெரிக்க பங்குச்சந்தைகளின் வலிமையான செயல்பாடு மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதார நிலவரங்களில் ஏற்பட்டுள்ள சாதகமான மாற்றங்கள் இந்த திடீர் உயர்வுக்கு முக்கிய காரணமாகும். குறிப்பாக, சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்டுள்ள சரிவு இந்திய சந்தைக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது. வெளிநாட்டு நிறுவன முதலீட்டாளர்களின் தொடர்ச்சியான முதலீடுகளும் சந்தையின் வளர்ச்சிக்கு வலு சேர்த்துள்ளன.
சர்வதேச சந்தையில் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாகக் குறைந்து ஒரு பீப்பாய் 100 டாலருக்கும் கீழே சரிந்துள்ளது. இந்தியா தனது எரிபொருள் தேவையின் பெரும்பகுதிக்கு இறக்குமதியைச் சார்ந்துள்ளதால், கச்சா எண்ணெய் விலை குறைவது நாட்டின் இறக்குமதி செலவைக் குறைப்பதோடு, பணவீக்கக் கவலையையும் தணிக்கும். மேலும், அமெரிக்கப் பங்குச்சந்தைகளில் ஏற்பட்ட எழுச்சியும் ஆசிய சந்தைகளில் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்றைய வர்த்தகத்தில் வங்கி, நிதித்துறை, உலோகம், ஆட்டோ மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய துறை சார்ந்த பங்குகளும் லாபத்துடன் வர்த்தகமாகி வருகின்றன. குறிப்பாக, தனியார் வங்கி மற்றும் வாகனத் துறை பங்குகள் குறிப்பிடத்தக்க ஏற்றத்தைக் கண்டுள்ளன. தொழில்நுட்ப ரீதியாக நிஃப்டி குறியீடு வலுவான நிலையில் காணப்பட்டாலும், இந்த திடீர் உயர்வுக்குப் பிறகு சந்தையில் சில லாபநோக்க விற்பனை வரக்கூடும் என்றும் சந்தை வல்லுநர்கள் எச்சரித்துள்ளனர்.