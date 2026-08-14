வணிகம்

சென்னையில் இன்றைய பெட்ரோல் டீசல் விலை நிலவரம்

பிரனட் கச்சா எண்ணெய் பேரல் ஒன்றுக்கு 87.08 டாலர் என விற்பனை ஆகி வருகிறது.
பெட்ரோல் டீசல் விலை
பெட்ரோல் டீசல் விலை
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ஈரான் போரினால் மத்திய கிழக்கில் இருந்து உலகின் 20 சதவீத கச்சா எண்ணெய் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் ஏற்றுமதி பாதையான ஹார்முஸ் கடல்வழிப்பாதையில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. இது சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையில் எதிரொலித்து வருகிறது.

கச்சா எண்ணெய்

கச்சா எண்ணெயை சுத்திகரிப்பதன் மூலம் பெட்ரோல், டீசல் கிடைக்கிறது. அந்த வகையில் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலையை பொருத்தும், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு உள்ளிட்ட காரணிகளை வைத்தும் தினந்தோறும் பெட்ரோல், டீசல் விலைகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நிர்ணயிக்கின்றன.

இன்றைய பெட்ரோல், டீசல் விலை

அந்த வகையில் இன்றைய (13.08.2026 - வியாழக்கிழமை) பெட்ரோல், டீசல் விலைப்பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது.

இதன்படி, இன்று சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.107.77-க்கும் டீசல் ரூ.99.55-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இயற்கை எரிவாயு (CNG) ஒரு கிலோ ரூ.97-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

கச்சா எண்ணெய்

இன்று சர்வதேச சந்தையில் பிரனட் கச்சா எண்ணெய் பேரல் ஒன்றுக்கு 87.08 டாலர் என விற்பனை ஆகி வருகிறது.

கச்சா எண்ணெய்
Crude oil
பெட்ரோல் டீசல் விலை
Petrol and Diesel Prices
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