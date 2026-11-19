சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.107.76 ஆகவும், ஒரு லிட்டர் டீசல் ரூ.99.55 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், சி.என்.ஜி ஒரு கிலோ ரூ.99.50 என்ற விலையில் கிடைக்கிறது.
இந்தியாவில் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் விலை நிலவரம் மற்றும் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தினமும் காலை 6 மணிக்கு பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை நிர்ணயித்து வருகின்றன. சென்னையைப் பொறுத்தவரை, மாநில அரசு விதிக்கும் மதிப்புக்கூட்டு வரி, உள்ளூர் வரிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து செலவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இறுதி சில்லறை விலை தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
சென்னையில் இன்று (நவம்பர் 19, 2026) பெட்ரோல், டீசல் மற்றும் சி.என்.ஜி ஆகியவற்றின் சில்லறை விற்பனை விலைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ.107.76 ஆகவும், ஒரு லிட்டர் டீசல் ரூ.99.55 ஆகவும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல், சி.என்.ஜி ஒரு கிலோ ரூ.99.50 என்ற விலையில் கிடைக்கிறது.
பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வைக் கருத்தில் கொண்டு, சென்னையில் ஆட்டோக்கள், வாடகைக் கார்கள் மற்றும் இலகுரக வணிக வாகனங்களை இயக்குவோர் சி.என்.ஜி எரிபொருளை அதிகளவில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இன்று சென்னையில் சி.என்.ஜி விலை ரூ.99.50 ஆக உள்ள நிலையில், எரிபொருள் செலவைக் கட்டுக்குள் வைக்க வாகன ஓட்டிகள் தினசரி விலை மாற்றங்களைத் தொடர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர்.