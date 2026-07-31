பெண்கள் மருத்துவம்

வயதுக்கு முன்பே பருவமடைதல்-ஏன் ஏற்படுகிறது?

விரைவில் பருவமடைதல் உடல் வளர்ச்சியை மட்டுமல்ல, குழந்தையின் மனநிலையையும் பாதிக்கக்கூடும்.
Precocious Puberty
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பருவமடைதல் என்பது குழந்தைப் பருவத்திலிருந்து இளமைக் காலத்திற்கு உடல் மற்றும் மனம் மாறும் இயற்கையான வளர்ச்சி நிலையாகும். பொதுவாக பெண்களுக்கு 8 முதல் 13 வயதிற்கும், ஆண்களுக்கு 9 முதல் 14 வயதிற்கும் இடையில் பருவமடைதல் தொடங்குவது இயல்பாகக் கருதப்படுகிறது. ஆனால் இந்த மாற்றங்கள் அதற்கு முன்பே ஆரம்பித்தால், அது விரைவில் பருவமடைதல் (Precocious Puberty) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலை தற்போது உலகளவில் அதிகரித்து வருவதால், பெற்றோர்கள் இதைப் பற்றி விழிப்புணர்வுடன் இருப்பது அவசியம்.

விரைவில் பருவமடைதல் என்றால் என்ன?

வயதிற்கு முன்பாக உடலில் பாலியல் ஹார்மோன்கள் செயல்படத் தொடங்கி, பருவமடைதலுக்குரிய உடல் மாற்றங்கள் தோன்றும் நிலையே விரைவில் பருவமடைதல் ஆகும். பெண்களில் 8 வயதிற்கு முன்பும், ஆண்களில் 9 வயதிற்கு முன்பும் இத்தகைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால், மருத்துவரின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது.

இதற்கான காரணங்கள்:

மூளையில் உள்ள ஹார்மோன் கட்டுப்பாட்டு மையம் வழக்கத்தை விட முன்கூட்டியே செயல்படுவது முக்கிய காரணமாக இருக்கலாம். சில குழந்தைகளுக்கு இதற்கான குறிப்பிட்ட காரணம் தெரியாமல் இருக்கலாம். மரபியல் காரணங்கள், ஹார்மோன் சுரக்கும் சுரப்பிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், சில அரிய மருத்துவப் பிரச்சனைகள் மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற காரணிகளும் இதற்கு பங்களிக்கக்கூடும். சில ஆய்வுகளின்படி, வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளும் இதனுடன் தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகின்றன.

அறிகுறிகள்:

பெண்களில் மார்பக வளர்ச்சி, உயரம் வேகமாக அதிகரித்தல், அக்குள் மற்றும் பிறப்புறுப்பு பகுதியில் முடி வளர்ச்சி, மாதவிடாய் முன்கூட்டியே தொடங்குதல் போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படலாம். ஆண்களில் விதைப்பை மற்றும் ஆணுறுப்பு வளர்ச்சி, குரல் மாற்றம், தசை வளர்ச்சி, முகத்தில் முடி முளைத்தல் போன்ற மாற்றங்கள் தோன்றலாம். இருபாலருக்கும் உடல் நாற்றம் அதிகரித்தல் மற்றும் முகப்பரு போன்ற மாற்றங்களும் ஏற்படலாம்.

இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்:

விரைவில் பருவமடைதல் உடல் வளர்ச்சியை மட்டுமல்ல, குழந்தையின் மனநிலையையும் பாதிக்கக்கூடும். வயதுக்கு அதிகமான உடல் மாற்றங்களால் தன்னம்பிக்கை குறைதல், மனஅழுத்தம் மற்றும் சமூகச் சிக்கல்கள் உருவாகலாம். ஆரம்பத்தில் உயரம் வேகமாக அதிகரித்தாலும், எலும்பு வளர்ச்சி விரைவாக நிறைவடைவதால், இறுதியில் எதிர்பார்த்த உயரத்தை அடைய முடியாமல் போகும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

எவ்வாறு கண்டறிவது?

குழந்தையின் உடல் வளர்ச்சியை குழந்தை நல மருத்துவர் மதிப்பீடு செய்வார்.

தேவையெனில் இரத்தப் பரிசோதனை, ஹார்மோன் பரிசோதனை, எலும்பு வயது (Bone Age) எக்ஸ்ரே மற்றும் சில சமயங்களில் ஸ்கேன் போன்ற பரிசோதனைகள் மூலம் காரணத்தை கண்டறிவார்கள்.

சிகிச்சை மற்றும் பராமரிப்பு:

எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சிகிச்சை அவசியம் என்றில்லை. காரணத்தைப் பொறுத்து மருத்துவர் சிகிச்சையைத் தீர்மானிப்பார். சிலருக்கு ஹார்மோன் செயல்பாட்டை தற்காலிகமாக கட்டுப்படுத்தும் மருந்துகள் வழங்கப்படலாம். அதே நேரத்தில், சத்தான உணவு, போதிய உடற்பயிற்சி, ஆரோக்கியமான உடல் எடையை பராமரித்தல் மற்றும் குழந்தைக்கு மனரீதியான ஆதரவு வழங்குதல் மிகவும் முக்கியமானவை.

விரைவில் பருவமடைதல் என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டிய மருத்துவ நிலையாக இருந்தாலும், சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனையைப் பெற்றால், குழந்தையின் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சியை ஆரோக்கியமாக வழிநடத்த முடியும். குழந்தைகளின் வளர்ச்சியில் வழக்கத்திற்கு மாறான மாற்றங்கள் தென்பட்டால், தாமதிக்காமல் குழந்தை நல மருத்துவரை அணுகுவது சிறந்த முடிவாகும்.

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