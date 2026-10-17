கண் இமைகள் எதனால் உதிர்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?..

பெண்களின் முக அழகை மேம்படுத்திக் காட்டுவதில் கண் இமைகளுக்கு எப்போதுமே முக்கிய பங்குண்டு. அடர்த்தியான, நீளமான கண் இமைகள் கண்களை அழகாகக் காட்டுவதோடு மட்டுமல்லாமல், கண்களுக்குள் தூசிகள் நுழையாமல் பாதுகாக்கும் அரணாகவும் விளங்குகின்றன.
ஆனால், சிலருக்குக் கண் இமை முடிகள் அடிக்கடி உதிர்ந்து அந்த இடமே பொலிவிழந்து காணப்படும். மருத்துவ மொழியில் இது 'மடாரோசிஸ்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் மஸ்காரா, ஐ-லைனர், காஜல் மற்றும் கண் இமைகளை ஒட்டப் பயன்படுத்தும் பசைகள் போன்றவற்றைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவது கண் இமைகளின் வேர்களைப் பலவீனப்படுத்துகிறது.
குறிப்பாக, வாட்டர்ப்ரூப் மஸ்காராக்களைப் பயன்படுத்தும்போது, அவை இமைகளில் கடுமையாக ஒட்டிக்கொள்ளும். இரவில் தூங்குவதற்கு முன் மேக்கப்பைச் சரியாகக் கலைக்காமல் தூங்குவது கண் இமை உதிர்வுக்கு முதன்மைக் காரணமாகிறது.
உடலின் ஆரோக்கியத்திற்கும் கூந்தல் வளர்ச்சிக்கும் எப்படி ஊட்டச்சத்துக்கள் தேவையோ, அதேபோல கண் இமைகளின் வளர்ச்சிக்கும் வைட்டமின்கள் இன்றியமையாதவை.
உடலில் இரும்புச்சத்து, துத்தநாகம், பயோட்டின் மற்றும் புரதச்சத்து போன்ற அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் குறையும்போது, கண் இமை முடிகளின் வளர்ச்சி தடைபட்டு அவை எளிதில் உதிர்ந்து விடுகின்றன.
கண்களில் ஏதேனும் அலர்ஜி ஏற்படும்போதோ அல்லது முகத்தைக் கழுவும்போதோ கண்களைக் கடுமையாகத் தேய்ப்பது கண் இமை முடிகளைச் சேதப்படுத்தும்.
ஐ-லாஷ் கர்லர் போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்தி இமைகளை வளைக்கும்போது அதிகப்படியான அழுத்தம் கொடுத்தால், முடிகள் வேரோடு பிடுங்கப்பட்டுவிடும். மேக்கப்பை நீக்கும்போது மென்மையாக அகற்றாமல் கடினமாகத் துடைப்பதும் இமைகளை உதிரச் செய்யும்.
கண் இமைகளின் ஓரங்களில் உள்ள எண்ணெய் சுரப்பிகளில் அடைப்பு ஏற்பட்டு, பாக்டீரியா தொற்று உண்டாவதே பிளெபாரிடிஸ் எனப்படும் கண் இமை அழற்சி நோய் ஆகும்.
இதனால் கண் இமைகளில் கடுமையான அரிப்பு, சிவப்பு நிறமாக மாறுதல் மற்றும் வீக்கம் ஏற்படும். இந்தத் தொற்றின் காரணமாகக் கண் இமை முடிகள் கொத்துக் கொத்தாக உதிரத் தொடங்கும்.
அதிகப்படியான மன அழுத்தம் உடலின் ஒட்டுமொத்த முடி வளர்ச்சியையும் பாதிக்கும். இதேபோல், தைராய்டு குறைபாடுகள் மற்றும் பெண்களின் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் சமநிலையின்மை போன்ற காரணங்களாலும் கண் இமைகள் உதிரக்கூடும்.
இரவில் தூங்குவதற்கு முன் தூய்மையான விளக்கெண்ணெயை ஒரு துளி எடுத்து கண் இமைகளில் தடவி வந்தால் இமைகள் அடர்த்தியாக வளரும்.
இரவில் படுக்கச் செல்லும் முன் மறக்காமல் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது மேக்கப் ரிமூவர் கொண்டு கண் மேக்கப்பை முழுமையாக நீக்க வேண்டும்.
முட்டை, கீரைகள், பாதாம், மற்றும் பழங்கள் போன்ற ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த உணவுகளைத் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
பாதிப்பு மிக அதிகமாக இருந்தால், சுய மருத்துவம் செய்யாமல் உடனடியாகக் கண் மருத்துவர் அல்லது தோல் மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனைப் பெறுவது அவசியமாகும்.