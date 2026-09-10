அழகுக் குறிப்புகள்

பெண்கள் முகத்திற்கு பூசும் மஞ்சள் நல்லதா? கெட்டதா ? - யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்?

முகத்தில் பூசுவதற்கு முன்பு 'பேட்ச் டெஸ்ட்' செய்து பார்ப்பது அவசியம்.
Natural Beauty
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பண்டைய காலம் தொட்டே இந்தியப் பெண்களின் அழகியலில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பது மஞ்சள் ஆகும். முகத்திற்கு மஞ்சள் பூசுவது பாரம்பரியமாகப் பின்பற்றப்பட்டு வந்தாலும், தற்போதைய நவீனக் காலகட்டத்தில் "இது சருமத்திற்கு உண்மையில் நல்லதா அல்லது கெட்டதா?" என்ற விவாதம் பரவலாக எழுந்துள்ளது.

அழகியல் மற்றும் மருத்துவக் கண்ணோட்டத்தில் மஞ்சளின் உண்மையான நன்மைகள் மற்றும் எச்சரிக்கைகள் பார்க்கலாம்.

Natural Beauty

முகப்பரு மற்றும் தழும்புகளை விரட்டும் இயற்கை மருத்துவம்

மஞ்சளில் உள்ள குர்குமின் என்ற வேதிப்பொருள் சிறந்த அழற்சி எதிர்ப்பு மற்றும் கிருமிநாசினி பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

முகத்தில் ஏற்படும் கறைகள், பிம்பிள்ஸ் எனப்படும் முகப்பருக்கள் மற்றும் அவற்றால் ஏற்படும் தழும்புகளைக் குணப்படுத்த மஞ்சள் பெரிதும் உதவுகிறது.

பாக்டீரியாத் தொற்றுகளிலிருந்து சருமத்தைப் பாதுகாத்து, முகத்தைச் சுத்தமாக வைக்க இது ஒரு சிறந்த இயற்கை மருந்தாகும்.

Natural Beauty

சருமத்திற்குப் பொலிவூட்டும் 'நேச்சுரல் க்ளோ'

மஞ்சள் ஒரு சிறந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் ஆகச் செயல்படுகிறது. இது முகத்தில் உள்ள இறந்த செல்களை நீக்கி, இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குகிறது.

தொடர்ந்து மஞ்சள் மற்றும் பால் அல்லது தேன் கலந்து முகத்தில் தடவி வர, முகம் தங்கம் போல ஜொலிக்கும் இயற்கை பொலிவைப் பெறும். இதனாலேயே இந்தியத் திருமணங்களில் மணமக்களுக்கு ‘ஹல்டி’ சடங்கில் மஞ்சள் பூசப்படுகிறது.

Natural Beauty

வயதான தோற்றத்தைத் தடுக்கும் ஆன்டி-ஏஜிங் ரகசியம்

சூரியனின் புற ஊதாக்கதிர்களால் சருமத்தில் ஏற்படும் சுருக்கங்கள் மற்றும் வயதான தோற்றத்தைத் தடுக்கும் ஆற்றல் மஞ்சளுக்கு உண்டு.

இது சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்து, இளமையைப் பராமரிக்க உதவுகிறது. மேலும், முகத்தில் உள்ள தேவையற்ற முடிகளின் வளர்ச்சியைத் தடுத்து, முகத்தை மிருதுவாக மாற்றுகிறது.

Natural Beauty

எல்லோருக்கும் மஞ்சள் செட் ஆகுமா? (பக்கவிளைவுகள் எச்சரிக்கை)

மஞ்சள் உடலுக்கு நல்லது என்றாலும், எல்லா வகை சருமத்திற்கும் இது ஏற்றதல்ல. குறிப்பாக, உணர்திறன் மிக்க சருமம் கொண்டவர்களுக்கு மஞ்சள் அலர்ஜி அல்லது சிவந்து போதல் போன்ற பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம்.

மேலும், கஸ்தூரி மஞ்சள் அல்லது சமையல் மஞ்சளை நேரடியாகப் பூசும்போது சிலருக்கு எரிச்சல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, முகத்தில் பூசுவதற்கு முன்பு காதுக்கு பின்னால் 'பேட்ச் டெஸ்ட்' செய்து பார்ப்பது அவசியம்.

Natural Beauty

மஞ்சளை முகத்திற்கு எப்படிப் பயன்படுத்த வேண்டும்?

  • வறண்ட சருமம் : மஞ்சள் தூளுடன் சிறிதளவு பால் அல்லது தயிர் கலந்து முகத்தில் தடவலாம்.

  • எண்ணெய் சருமம் : மஞ்சள் தூளுடன் எலுமிச்சை சாறு அல்லது ரோஸ் வாட்டர் கலந்து பயன்படுத்தலாம்.

  • முக்கியக் குறிப்பு: சமையலுக்குப் பயன்படுத்தும் மஞ்சளை விட அழகிற்குப் பயன்படுத்தும் கஸ்தூரி மஞ்சள் அல்லது பூலாங்கிழங்கு மஞ்சள் சருமத்திற்கு மிகவும் பாதுகாப்பானது மற்றும் சிறந்தது.

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