அழகுக் குறிப்புகள்

பாரம்பரிய கைவினைத்திறனுடன் ஜொலிக்கும் பெண்களின் புதிய சாய்ஸ் - 'கலம்காரி குர்திகள்'

இயற்கை சாயம், ஆர்கானிக் காட்டன், இண்டோ-வெஸ்டர்ன் டிசைனில் அசத்தும் பாரம்பரிய குர்திகள்.
Kalamkari Kurti
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நவீன ஆடை வடிவமைப்புகள் நாளுக்கு நாள் மாறிக்கொண்டே இருந்தாலும், இந்தியாவின் பாரம்பரியக் கலைகளுக்கு எப்போதுமே தனி பவர் உண்டு.

அந்த வகையில், ஆந்திராவின் பழங்காலக் கலை வடிவமான கலம்காரி அச்சு வேலைப்பாடுகள் கொண்ட குர்திகள், தற்போதைய பெண்களின் ஆடைத் தேர்வுகளில் முதலிடம் பிடித்து, அழகுத் துறையில் ஒரு புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

Kalamkari Kurtis

இயற்கை சாயங்களின் ஆர்கானிக் பொலிவு

கலம்காரி ஆடைகளின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமே, அவை முற்றிலும் இயற்கை சாயங்கள் மற்றும் ஆர்கானிக் பருத்தி துணிகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுவதுதான்.

இதனால், ரசாயன ஆடைகளால் ஏற்படும் தோல் ஒவ்வாமை போன்ற பாதிப்புகள் இல்லாமல், பெண்களுக்கு இது ஒரு பாதுகாப்பான அழகையும், நாள் முழுவதும் மென்மையான உணர்வையும் தருகிறது.

Kalamkari Kurtis

கம்பீர தோற்றமளிக்கும் பாரம்பரிய டிசைன்கள்

பண்டைய காலக் கதைகள், மயில், அன்னப்பறவை மற்றும் கண்கவர் பூக்களின் வடிவங்கள் இந்த குர்திகளில் நேர்த்தியாக அச்சிடப்படுகின்றன.

இந்த டிசைன்கள் அனார்கலி மாடல்களில் வடிவமைக்கப்படும் போது, அது பெண்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான கம்பீரத்தையும், பாரம்பரியப் பொலிவையும் தேடித்தருகிறது.

Kalamkari Kurtis

வசதியும் அழகும் இணைந்த அலுவலக ஃபேஷன்

இன்றைய வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவிகளின் அன்றாட ஃபேஷன் தேர்வாக இது மாறியுள்ளது.

லேசான எடையும், நேர்த்தியான ஸ்ட்ரெயிட் கட் அமைப்பும் கொண்டிருப்பதால், நாள் முழுவதும் சோர்வின்றி வேலை பார்க்க உதவுவதோடு, பார்ப்பதற்கு மிகவும் கண்ணியமான கார்ப்பரேட் லுக்கையும் இது வழங்குகிறது.

Kalamkari Kurtis

இண்டோ-வெஸ்டர்ன் பாணியில் நவீனக் கலவை

பாரம்பரியக் கலையாக இருந்தாலும், இன்றைய தலைமுறைக்கு ஏற்ப காலர் நெக், கீஹோல் டிசைன் மற்றும் அசிமெட்ரிகல் கட் போன்ற நவீன வடிவங்களில் இவை வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

இதனை ஜீன்ஸ் அல்லது பிளாசோ பேண்ட்களுடன் மிக எளிதாக மேட்ச் செய்து, ஒரு ஸ்டைலான 'இண்டோ-வெஸ்டர்ன்' லுக் பெற முடிகிறது.

Kalamkari Kurtis sets

ஆக்ஸிடைஸ்டு ஆபரணங்களுடன் கச்சிதமான மேட்ச்

குறைந்த மேக்கப் மற்றும் ஆக்ஸிடைஸ்டு சில்வர் ஆபரணங்கள் அல்லது பாரம்பரிய ஃபேப்ரிக் ஜுவல்லரிகளுடன் இந்த கலம்காரி குர்திகளை அணியும்போது, அது பெண்களுக்கு இயற்கையான மற்றும் நேர்த்தியான ஒரு அழகியல் தோற்றத்தை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறது.

Kalamkari Kurti
கலம்காரி குர்தி
Women Fashion
Office Wear
Indo Western
Organic Cotton
Traditional Fashion
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Maalai Malar
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