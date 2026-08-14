அழகுக் குறிப்புகள்

வெளிப்பூச்சு வேண்டாம்... தினமும் ஒரு வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்டால் போதும்: இளமை குறையாது!

வெள்ளரிக்காயை ப் பச்சையாகச் சாப்பிடுவதுதான் சருமத்திற்கு ஆரோக்கியத்தையும் நிரந்தரப் பொலிவையும் தரும்.
Cucumber
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இன்றைய பரபரப்பான காலகட்டத்தில், ரசாயனங்கள் கலந்த அழகு சாதனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி சருமத்தைக் கெடுத்துக் கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.

இதற்கு மாற்றாக, நம் வீட்டிலேயே எளிதாகக் கிடைக்கும் வெள்ளரிக்காயைக் கொண்டு, எவ்வித பக்கவிளைவுகளும் இன்றி பேரழகு பெறலாம்.

Cucumber

முகப்பொலிவை அதிகரிக்கும் இயற்கை டோனர்:

வெள்ளரிக்காயில் உள்ள 96% நீர்ச்சத்து மற்றும் சிலிக்கா போன்ற சத்துக்கள் சருமத்தை எப்போதும் ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

வெள்ளரிக்காய் சாற்றை முகத்தில் தடவி வருவதன் மூலம், சருமத்தின் வறட்சி நீங்கி முகம் எப்போதும் பளபளப்பாகவும் பொலிவாகவும் மாறும். இது ஒரு சிறந்த இயற்கை டோனராக செயல்பட்டு, முகத்தில் உள்ள தேவையற்ற அழுக்குகளை நீக்குகிறது.

Cucumber

கண் சுருக்கம் மற்றும் கருவளையங்களை நீக்கும்:

நீண்ட நேரம் கணினி பார்ப்பதாலும், தூக்கமின்மையாலும் ஏற்படும் கண் சோர்வு மற்றும் கருவளையங்களை நீக்க வெள்ளரிக்காய் ஒரு சிறந்த மருந்தாகும்.

வெள்ளரிக்காயை வட்ட வடிவில் நறுக்கி, கண்களின் மேல் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை வைத்திருந்தால், கண்களுக்குக் கீழ் உள்ள வீக்கம் குறையும். இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் கண்களைச் சுற்றியுள்ள கருமையைப் படிப்படியாக மறைக்கச் செய்யும்.

Cucumber

முகப்பரு மற்றும் எண்ணெய் பசை நீங்க:

எண்ணெய் பசையுள்ள சருமம் கொண்டவர்களுக்கு வெள்ளரிக்காய் ஒரு சிறந்த தீர்வாகும். வெள்ளரிக்காய் சாற்றுடன் சில துளிகள் எலுமிச்சை சாறு அல்லது கற்றாழை ஜெல் கலந்து முகத்தில் தடவி வந்தால், அதிகப்படியான எண்ணெய் சுரப்பு கட்டுப்படுத்தப்படும்.

மேலும், இதில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் முகப்பருக்களால் ஏற்படும் வீக்கம் மற்றும் சிவந்த தழும்புகளைக் குணமாக்க உதவும்.

Cucumber

வெயிலினால் ஏற்படும் சருமக் கருமையை போக்கும்:

வெயிலில் அதிகமாகச் சுற்றுவதால் ஏற்படும் சன் டேன் மற்றும் சரும எரிச்சலை வெள்ளரிக்காய் உடனடியாகக் குறைக்கும். வெள்ளரிக்காய் சாற்றை தயிர் அல்லது கடலை மாவுடன் கலந்து முகத்தில் பேக் போல போட்டு வந்தால், வெயிலால் கருகிய சருமம் மீண்டும் அதன் இயற்கையான நிறத்தைப் பெறும்.

இது சூரிய கதிர்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் இருந்து சருமத்திற்கு ஒரு பாதுகாப்பு அரணாகத் திகழ்கிறது.

Cucumber

இளமைத் தோற்றத்தை நீட்டிக்கும்:

வெள்ளரிக்காயில் வைட்டமின் சி மற்றும் கஃப்பிக் அமிலம் நிறைந்துள்ளன. இவை சருமத்தில் சுருக்கங்கள் ஏற்படுவதைத் தடுத்து, இளமைத் தோற்றத்தை நீண்ட நாட்கள் தக்க வைக்க உதவுகின்றன.

வெள்ளரிக்காய் சாற்றை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வரும்போது, அது சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரித்து, சருமம் தொய்வடைவதைத் தடுத்து எப்போதும் இளமையாக வைத்திருக்க வழிவகுக்கிறது.

Cucumber

வெளிப்பூச்சுக்களை விட உள்ளுக்குள் செல்லும் சத்துக்களே நிரந்தரப் பேரழகு:

வெள்ளரிக்காயை முகத்தில் பேக் போடுவது, கண்களில் வைப்பது என வெளியில் செய்யும் அத்தனை பராமரிப்புகளையும் விட, தினமும் அதனை பச்சையாகச் சாப்பிடுவதுதான் உங்கள் சருமத்திற்குப் பன்மடங்கு ஆரோக்கியத்தையும் நிரந்தரப் பொலிவையும் தரும்.

நாம் வெள்ளரிக்காயை மென்று சாப்பிடும்போது, அதில் உள்ள 96% தூய்மையான நீர்ச்சத்து உடலின் நச்சுக்களை வெளியேற்றி, குடலைச் சுத்தப்படுத்துகிறது; குடல் சுத்தமானால் முகமும் தானாகவே பொலிவடையும்.

மேலும், இதில் உள்ள சிலிக்கா, வைட்டமின் சி மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் ரத்தத்தைச் சுத்திகரித்து, சருமத்தின் செல்களை உள்ளிருந்தே புதுப்பிப்பதால், முகப்பருக்கள் வராமல் தடுத்து, தோலுக்கு இயற்கையான பளபளப்பைத் தருகிறது.

எனவே, விலையுயர்ந்த அழகு சாதனப் பொருட்களைத் தேடி அலையாமல், தினமும் ஒரு வெள்ளரிக்காயைச் சாப்பிட்டு வந்தாலே, உங்கள் ஒட்டுமொத்த உடலும் குளிர்ச்சியடைந்து, முகம் எப்போதும் தேவதைப் பொலிவோடு பிரகாசிக்கும்.

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