பெண்களை கவரும் லேட்டஸ்ட் "மெஹந்தி" டிசைன்கள்!

பண்டிகைகள் மற்றும் திருமண சுப காரியங்கள் என்றாலே பெண்களின் நினைவுக்கு முதலில் வருவது கைகளை அழகுபடுத்தும் மெஹந்தி தான்.
தற்போதைய டிரெண்டிற்கு ஏற்ப, எளிமையாகவும் அதே சமயம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும் இருக்கும் புதிய மெஹந்தி டிசைன்கள் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வருகின்றன.
அரபிக் மெஹந்தி டிசைன்கள் எப்போதும் அவுட் ஆஃப் பேஷன் ஆவதே இல்லை. கைகளில் கொடி போன்ற பூக்கள் மற்றும் இலைகளின் வடிவங்கள் அலை அலையாக வரையப்படும் இந்த டிசைன், பார்ப்பதற்கு மிக நேர்த்தியாக இருக்கும்.
குறைவான நேரத்தில், மிக அழகாக மெஹந்தி வைக்க விரும்புபவர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாகும்
உள்ளங்கையின் நடுப்பகுதியில் ஒரு பெரிய வட்ட வடிவிலான டிசைனை வரைந்து, விரல் நுனிகளில் மட்டும் சிறிய வேலைப்பாடுகளைச் செய்வது தற்போதைய ட்ரெண்ட்.
இது கைகளுக்கு ஒரு பாரம்பரிய தோற்றத்தையும், அதே சமயம் ராயல் லுக்கையும் தரும். வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு இந்த சிம்பிள் லுக் மிகவும் பிடிக்கும்.
திருமணப் பெண்களுக்காகவே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்படும் இந்த வகை மெஹந்தியில், மணமகன்-மணமகள் உருவங்கள், மயில் மற்றும் பாரம்பரிய தாரை தப்பட்டை சின்னங்கள் முழு கைகளிலும் அடர்த்தியாக வரையப்படுகின்றன.
மணமகளின் கைகளை கூடுதல் அழகூட்ட இந்த ஹெவி டிசைன்கள் பெரிதும் உதவுகின்றன.
முழு கைகளிலும் மெஹந்தி வைக்க பிடிக்காத அல்லது நேரமில்லாத பெண்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம்.
இதில் உள்ளங்கைகள் முற்றிலும் காலியாக விடப்பட்டு, விரல்களில் மட்டும் மோதிரங்கள் போன்ற நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகள் செய்யப்படும். ஆபீஸ் செல்லும் பெண்களுக்கு இந்த சிம்பிள் அண்ட் எலிகண்ட் லுக் மிகவும் பிடிக்கும்.
பாரம்பரிய வடிவங்களை விரும்பாத, ஒரு மாடர்ன் மற்றும் இன்ஜினியரிங் லுக் மெஹந்தியை விரும்புபவர்களுக்கான டிசைன் இது.
நேர்க்கோடுகள், சதுரங்கள், முக்கோணங்கள் மற்றும் கட்டங்கள் போன்ற கணித வடிவங்களை வைத்து நேர்த்தியாக இது வடிவமைக்கப்படும். பார்ப்பதற்கு மிகவும் மாடர்னாகவும், கச்சிதமாகவும் இருக்கும்.
மெஹந்தி காய்ந்த பிறகு, எலுமிச்சை சாறு மற்றும் சர்க்கரை கலந்த கலவையை ஒரு பஞ்சில் நனைத்து கைகளில் தடவலாம்.
மெஹந்தியை உரித்த பிறகு, கைகளில் உடனே தண்ணீரை வைக்காமல் சிறிதளவு தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது கிராம்பு புகையை கைகளில் காட்டினால் நிறம் இன்னும் அடர்த்தியாக மாறும்.
நீங்கள் வரவிருக்கும் விசேஷங்களுக்கு இந்த டிசைன்களை ட்ரை செய்து உங்கள் கைகளை அழகாக்குங்கள்!