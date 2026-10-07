நகம் வேகமாக வளர்வது நல்லதா?அல்லது உடல்நலக் குறைபாடா?

பெண்களின் அழகில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பது அவர்களின் கைகளும், நகங்களும் தான். பலரும் தங்களுக்கு நகம் நீளமாக வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள்.
ஆனால், நகம் வேகமாக வளர்வது நல்லதா அல்லது அது ஏதேனும் உடல்நலப் பிரச்சினையின் அறிகுறியா என்ற சந்தேகம் பலருக்கு உள்ளது. நகம் வளர்வதற்கும், நமது ஆரோக்கியத்திற்கும், அழகுக்கும் உள்ள தொடர்பை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
பொதுவாக நகம் வேகமாக வளர்வது நல்ல ஆரோக்கியத்தின் அறிகுறி ஆகும். உடலில் ரத்த ஓட்டம் சீராக இருப்பதையும், உடலுக்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் சரியாகக் கிடைப்பதையும் இது குறிக்கிறது.
குறிப்பாக, இளமைப் பருவம் மற்றும் கர்ப்பக் காலத்தில் ஹார்மோன்களின் செயல்பாட்டால் நகங்கள் வேகமாக வளரும். மாறாக, நகம் மிக மெதுவாக வளர்ந்தால், உடலில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு அல்லது ரத்த சோகை இருக்கலாம்.
நீளமாக வளரும் நகங்கள், கைகளுக்குத் தனி அழகைத் தருகின்றன. இன்றைய நவீன அழகு கலை உலகில், நீளமான நகங்களில் செய்யப்படும் நெயில் ஆர்ட் மற்றும் நெயில் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகியவை பெண்களிடையே மிகவும் பிரபலம்.
நகங்கள் அழகாக வளரும் போது, விதவிதமான நெயில் பாலிஷ் நிறங்கள் மற்றும் டிசைன்களைப் பயன்படுத்தி கைகளை மேலும் கவர்ச்சியாக மாற்ற முடியும்.
நகம் வளர்வது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதை ஆரோக்கியமாகப் பராமரிப்பது அதைவிட முக்கியம். நகங்களை எப்போதும் சுத்தமாகவும், உலர்ந்தும் வைத்திருக்க வேண்டும்.
வாரத்திற்கு ஒருமுறை ஆலிவ் எண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் கொண்டு நகங்களை மசாஜ் செய்வதன் மூலம் நகங்களுக்குத் தேவையான ஈரப்பதம் கிடைக்கும். நகங்களை வெட்டும் போது சரியான நெயில் கட்டர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.
நகம் வேகமாக வளர்ந்தாலும், சிலருக்கு அது எளிதில் உடைந்துவிடும் அல்லது நிறம் மாறிவிடும்.
பிரிட்டல் நெயில்ஸ் நகங்கள் எளிதில் உடைவது உடலில் தண்ணீர் சத்து மற்றும் பயோட்டின் குறைபாட்டைக் குறிக்கிறது. நிற மாற்றம் நகங்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறினால் அது பூஞ்சை தொற்று அல்லது அதிகப்படியான கெமிக்கல் நெயில் பாலிஷ் பயன்பாட்டால் இருக்கலாம்.
நகங்கள் அழகாகவும், உடையாமலும் நீளமாக வளர அழகு சாதனப் பொருட்கள் மட்டும் போதாது, சிறந்த உணவும் தேவை. உங்கள் உணவில் முட்டை, கீரைகள், பாதாம், மீன் மற்றும் பால் பொருட்கள் ஆகியவற்றைச் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
இவற்றில் உள்ள புரோட்டீன், கால்சியம் மற்றும் பயோட்டின் சத்துக்கள் நகங்களை வேரிலிருந்தே வலுவாக்கி, இயற்கையான பொலிவைத் தரும்.