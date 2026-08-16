அழகுக் குறிப்புகள்

வெறும் பை அல்ல.. உங்கள் ஸ்டைலை ராயலாக மாற்றும் ஹேண்ட்பேக்!

எந்த ஆடைகளுக்கு எந்த ஹேண்ட்பேக் யூஸ் பண்றதுனு கன்பியூஸ் இருக்கு?
Hand-bags
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இன்றைய நவீன உலகில் பெண்களின் ஆடைகளுக்கும் அலங்காரத்திற்கும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கிறதோ, அதே அளவிற்கு அவர்கள் கைகளில் ஏந்தும் ஹேண்ட்பேக்குகளுக்கும் முக்கியத்துவம் உள்ளது.

ஹேண்ட்பேக் என்பது வெறும் பொருட்களை வைக்கும் ஒரு பை மட்டுமல்ல; அது ஒரு பெண்ணின் ஒட்டுமொத்த ஆளுமை, ரசனை மற்றும் ஸ்டைலை உலகிற்குப் பறைசாற்றும் ஒரு மிக முக்கிய ஃபேஷன் அங்கமாகும்.

எந்தெந்த ஆடைகளுக்கு என்ன மாதிரியான ஹேண்ட்பேக்குகளைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாமா?

Hand bags

ராயல் லுக்:

நீங்கள் எவ்வளவுதான் விலை உயர்ந்த பட்டுப்புடவையோ அல்லது ட்ரெண்டியான மேற்கத்திய ஆடைகளோ அணிந்திருந்தாலும், அதற்குப் பொருத்தமான ஒரு ஹேண்ட்பேக் இல்லையென்றால் அந்த அழகே முழுமையடையாது.

ஒரு பிராண்டடான லெதர் ஹேண்ட்பேக் அல்லது மெட்டாலிக் கிளட்ச் பையை நீங்கள் கைகளில் ஏந்தும்போது, அது உங்கள் தோற்றத்தையே உடனடியாக மாற்றி, உங்களை ஒரு ராயல் மற்றும் கார்ப்பரேட் லுக்கிற்கு மாற்றுகிறது.

உங்களின் தனித்துவமான இந்த ஃபேஷன் தேர்வு, சுற்றியிருப்பவர்களின் பார்வையை உங்கள் பக்கம் ஈர்க்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.

Hand bags

ஸ்லிங் பேக்ஸ்:

ஹேண்ட்பேக் வாங்குவதில் ஒரு முக்கிய அறிவியல் ரகசியமே ஒளிந்துள்ளது. உங்கள் உடல் அமைப்பிற்கு நேர் எதிரான வடிவத்தில் பைகளைத் தேர்வு செய்வது உங்களை இன்னும் அழகாகக் காட்டும்.

உதாரணமாக, நீங்கள் சற்று குண்டாக அல்லது உயரக் குறைவாக இருந்தால், நீளமான ஸ்ட்ராப் கொண்ட செவ்வக வடிவ 'ஸ்லிங் பேக்' பயன்படுத்துவது உங்களை ஒல்லியாகவும் உயரமாகவும் காட்ட உதவும்.

அதேபோல், உயரமான பெண்கள் பெரிய அளவிலான 'டோட் பேக்' பயன்படுத்தும்போது அது அவர்களின் உடல்வாகிற்கு மிகக் கச்சிதமான அழகைத் தருகிறது.

Hand bags

கான்ட்ராஸ்ட் கலர்ஸ்:

ஆடைகளின் நிறத்திற்கு அப்படியே மேட்ச் செய்து ஹேண்ட்பேக் வாங்கும் காலம் இப்போது மாறிவிட்டது. தற்போது 'கான்ட்ராஸ்ட்' அதாவது மாறுபட்ட நிறங்களில் பைகளைப் பயன்படுத்துவதே லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஆகும்.

நீங்கள் கருப்பு அல்லது வெள்ளை போன்ற எளிய நிறங்களில் ஆடை அணியும்போது, கைகளில் ஒரு பளிச்சென்ற சிகப்பு, மெரூன் அல்லது ராயல் புளூ நிற ஹேண்ட்பேக்கை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

இது உங்களின் ஒட்டுமொத்த தோற்றத்திற்கும் ஒரு புதிய புத்துணர்ச்சியையும், முகத்திற்குத் தனிப் பொலிவையும் தரும்.

Hand Bags

டோட் பேக்:

ஒரு பெண் செல்லும் இடத்திற்குத் தகுந்தாற்போல் ஹேண்ட்பேக்குகளை மாற்றுவது அவர்களின் புத்திசாலித்தனமான ஃபேஷனைக் காட்டுகிறது.

நீங்கள் அலுவலகம் அல்லது பிசினஸ் மீட்டிங்கிற்குச் செல்லும்போது லேப்டாப் மற்றும் ஃபைல்களை வைக்கும் வசதியுள்ள கம்பீரமான 'டோட் பேக்' பயன்படுத்தலாம். அதே நேரத்தில், மாலை நேர பார்ட்டிகள், திருமண விழாக்கள் அல்லது சுபநிகழ்ச்சிகளுக்குச் செல்லும்போது பட்டுப்புடவைக்கு ஏற்றவாறு கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய 'போட்லி பேக்' அல்லது 'எம்பிராய்டரி கிளட்ச்' பயன்படுத்தினால் அது உங்களை தேவதையாகக் காட்டும்.

Hand-bags

பெண்களின் நம்பிக்கை:

ஹேண்ட்பேக் என்பது பெண்களுக்குப் பேரழகைத் தருவதுடன், அவர்களின் அத்தியாவசியத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஒரு நடமாடும் உலகமாகும். லிப்ஸ்டிக், காம்பாக்ட் பவுடர், சானிடைசர், மொபைல் போன், காஜல் போன்ற அவசர கால அழகுப் பொருட்களை எப்போதும் கையில் வைத்திருக்க இது உதவுகிறது.

எந்தவொரு சூழ்நிலையிலும் தங்களை நொடியில் அழகுபடுத்திக் கொள்ளும் வசதி இருப்பதால், இது பெண்களின் மன தைரியத்தையும், சுய நம்பிக்கையையும் பலமடங்கு உயர்த்துகிறது.

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