கண்களுக்குக் கீழ் கருவளையம் வரவே வராது! இத ட்ரை பண்ணுங்க!

இன்றைய டிஜிட்டல் உலகில் மொபைல் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் திரைகளைத் தொடர்ந்து பார்ப்பது, போதிய தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம் மற்றும் உடலின் நீர்ச்சத்து குறைபாடு காரணமாக பலருக்கும் கண்களுக்குக் கீழே கருவளையங்கள் ஏற்படுகின்றன.
இதனால் முகம் எவ்வளவு அழகாக இருந்தாலும் சோர்வாகவே காணப்படும். இந்தச் சிக்கலை வீட்டிலுள்ள இயற்கையான பொருட்களைக் கொண்டு மிக எளிதாகப் போக்க முடியும்.
உருளைக்கிழங்கு சாறு..
உருளைக்கிழங்கை நன்றாகத் துருவி, அதிலிருந்து சாற்றைப் பிழிந்து காட்டன் பேட்களில் நனைத்து, கண்களின் மேல் 15 நிமிடங்கள் அப்படியே வைக்கவும், பிறகு குளிர்ந்த நீரில் முகத்தைக் கழுவ வேண்டும்.
உருளைக்கிழங்கில் உள்ள இயற்கையான பிளீச்சிங் பண்புகள் கண்களைச் சுற்றியுள்ள பிக்மென்டேஷனைக் குறைத்து, சருமத்தை வெண்மையாக்க உதவும்.
குளிர்ந்த வெள்ளரிக்காய்..
ப்ரெஷ்ஷான வெள்ளரிக்காயை நடுத்தர துண்டுகளாக வெட்டி, 10 நிமிடங்கள் பிரிட்ஜில் வைத்து குளிரூட்டவும். பிறகு இரண்டு கண்களின் மேல் 10 முதல் 12 நிமிடங்கள் வரை வைத்திருக்க வேண்டும்.
வெள்ளரிக்காயில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் மற்றும் அதிகப்படியான நீர்ச்சத்து கண்களுக்குக் குளிர்ச்சியைத் தந்து, வீக்கத்தைக் குறைக்கும்.
கிரீன் டீ பேக்குகள்..
பயன்படுத்திய கிரீன் டீ பேக்குகளைத் தூக்கி எறியாமல், ஒரு அரை மணி நேரம் பிரிட்ஜில் வைத்து குளிரூட்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பிறகு குளிர்ந்த டீ பேக்குகளைக் கண்களின் மேல் 10-15 நிமிடங்கள் வைக்கவும்.
கிரீன் டீயில் உள்ள 'கஃபைன்' மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் கண்களுக்குக் கீழே உள்ள ரத்த நாளங்களைச் சுருக்கி, கருவளையங்களை மிக வேகமாக மறையச் செய்யும்.
பாதாம் எண்ணெய் மசாஜ்..
இரவு தூங்குவதற்கு முன்பு, 2 முதல் 3 துளிகள் சுத்தமான பாதாம் எண்ணெயை எடுத்துக்கொண்டு, மோதிர விரலால் கண்களைச் சுற்றி மிகவும் மென்மையாக மசாஜ் செய்ய வேண்டும்.
இரவு முழுவதும் அப்படியே விட்டுவிட்டு, மறுநாள் காலையில் குளிர்ந்த நீரில் முகத்தை கழுவ வேண்டும்.
பாதாம் எண்ணெயில் உள்ள வைட்டமின் இ, கண்களுக்குக் கீழ் உள்ள மென்மையான சருமத்திற்குத் தேவையான ஊட்டச்சத்தை அளித்து, ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும்.
ஒரு குட்டி சீக்ரெட் டிப்ஸ்!
தினமும் குறைந்தது 7 முதல் 8 மணி நேரம் ஆழ்ந்த தூக்கம் அவசியம். ஒரு நாளைக்கு 3 லிட்டருக்கு மேல் தண்ணீர் குடிப்பது உடலின் நீர்ச்சத்தைத் தக்கவைத்து, கருவளையங்கள் மீண்டும் வராமல் தடுக்கும்.