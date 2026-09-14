பெண்களுக்கு பிடித்த பாரம்பரியத்தின் 'பாசி வைத்த அணிகலன்கள்' மீண்டும் டிரெண்ட்!

நவீன ஃபேஷன் உலகம் எத்தனையோ மாற்றங்களைக் கண்டு வந்தாலும், பழங்கால மாடல்களும் பாரம்பரிய கலைநயமும் கொண்ட அணிகலன்களுக்கு எப்போதும் தனி அழகு உண்டு.
அந்த வகையில், தற்போது கல்லூரி பெண்கள் முதல் இல்லத்தரசிகள் வரை அனைவரின் மனதையும் கவர்ந்து, ஃபேஷன் சந்தையில் முதலிடத்தைப் பிடித்து வருவது 'பாசி வைத்த அணிகலன்கள்' ஆகும்.
கண்ணைக் கவரும் வண்ணங்களில், விதவிதமான பாசி மணிகளைக் கொண்டு நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்படும் இந்த அணிகலன்கள், பெண்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான மற்றும் 'எத்னிக்' அழகைத் தருகின்றன.
இயற்கையான மர மணிகள் மற்றும் சுடுமண் பாசிகள் கொண்டு கோர்க்கப்படும் நீளமான மாலையினங்கள்.
காட்டன் புடவைகள், லினன் ஆடைகள் மற்றும் கதர் சுடிதார்களுக்கு இது ஒரு கம்பீரமான மற்றும் 'ஆர்ட்டிஸ்டிக்' தோற்றத்தைக் கொடுக்கும்.
சிறிய கிரிஸ்டல் பாசிகளுடன், அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக முத்துக்கள் சேர்த்து அடுக்கடுக்காக வடிவமைக்கப்படும் கழுத்தணிகள்.
பார்ட்டி உடைகள் மற்றும் நவீன ரக புடவைகளுக்கு இது மிகவும் ரிச் மற்றும் மாடர்ன் லுக் தரும்.
கம்மல்களின் கீழ் பகுதியில் வண்ணமயமான குட்டி குட்டி பாசி மணிகள் மற்றும் முத்துக்கள் கொத்தாக தொங்குவது போன்ற ஜும்கா டிசைன்கள்.
சுடிதார் அல்லது குர்தா அணியும்போது, இந்த காதணிகளை மட்டும் அணிந்தாலே முகம் தனி பொலிவுடன் அழகாகத் தெரியும்.
கழுத்தோடு ஒட்டி இருக்கும்படி, பல வண்ண பாசிகளை நெருக்கமாகக் கோர்த்து செய்யப்படும் சோக்கர் மாலைகள்.
ஜீன்ஸ்-டாப்ஸ் போன்ற வெஸ்டர்ன் ஆடைகளுக்கும், அதே சமயம் பாரம்பரிய புடவைகளுக்கும் ஒருசேரப் பொருந்தும் லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் இதுவாகும்.
கைகளில் எளிதாக மாட்டிக்கொள்ளும் எலாஸ்டிக் வகை பாசி வளையல்கள் மற்றும் பிரேஸ்லெட்டுகள்.
கல்லூரி மாணவிகள் மற்றும் வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள் தினசரி அணிந்து செல்ல மிகவும் வசதியான மற்றும் க்யூட்டான ஆப்ஷன் இது.