தீபாவளி எண்ணெய் குளியல் - தலைமுறை தலைமுறையாகத் தொடரும் ரகசியம்!

பொதுவாக சாஸ்திரங்களின்படி சூரிய உதயத்திற்கு முன்பு எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிக்கக் கூடாது என்ற விதி உள்ளது. ஆனால், வருடத்தில் தீபாவளி அன்று மட்டும் இதற்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
தீபாவளி அதிகாலையில் நாம் வீட்டில் குளிக்கும் வெந்நீரானது புனிதமான கங்கை நதிக்கு இணையானதாக மாறுகிறது. அதனால்தான் தீபாவளி அன்று காலையில் அனைவரும் "கங்கா ஸ்நானம் ஆச்சா?" என்று விசாரித்துக் கொள்கிறார்கள்.
தீபாவளி எண்ணெய்க் குளியல் வெறும் சடங்கு அல்ல, அது ஒரு வரலாற்று வெற்றிப் பதிவு.
தீய சக்தியான நரகாசுரனை வதம் செய்த பிறகு, தன் உடலில் படிந்திருந்த ரத்தக் கறைகளையும், போரினால் ஏற்பட்ட உடல் சோர்வையும் நீக்க ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் அதிகாலையில் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளித்தார். அந்தப் புராண நிகழ்வின் நினைவாகவே தீமையின் அழிவையும், நன்மையின் தொடக்கத்தையும் குறிக்க இன்றும் இந்த வழக்கம் தொடர்கிறது.
தீபாவளி அதிகாலையில் நாம் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு பொருளிலும் தெய்வங்கள் வாசம் செய்வதாக ஐதிகம்.
நல்லெண்ணெயில் - மகா லட்சுமியும், அரப்பு/சீயக்காயில் - சரஸ்வதி தேவியும், வெந்நீரில் - கங்கா தேவியும், புத்தாடையில் - மகாவிஷ்ணுவும் குடிகொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற ஐதீகமும் உண்டு.
தீபாவளி அன்று எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிப்பது வறுமையை நீக்கி, லட்சுமி கடாட்சத்தையும், சகல புண்ணியங்களையும் தரும் என்பது நம்பிக்கை.
தீபாவளி பண்டிகை வரும் ஐப்பசி மாதம் என்பது பொதுவாகக் குளிர் மற்றும் மழைக்காலத் தொடக்கமாகும்.
சித்த மருத்துவத்தின்படி, குளிர்காலத்தில் உடலில் வாதமும் பித்தமும் அதிகரிக்கும். உச்சந்தலை, உள்ளங்கால், முட்டிகள் போன்ற முக்கிய வர்மப் புள்ளிகளில் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து ஊறவைக்கும் போது, உடல் சூடு தணிந்து, இரத்த ஓட்டம் சீராகிறது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை பல மடங்கு உயர்த்துகிறது.
வெறும் உடலைத் தூய்மைப்படுத்துவது மட்டுமல்ல, மனதைத் தூய்மைப்படுத்துவதே இதன் முக்கிய நோக்கம்.
கடந்த ஓராண்டு காலமாக நம் மனதில் சேர்ந்த கோபம், அகந்தை, பொறாமை, மற்றும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் அனைத்தையும் இந்த எண்ணெய் குளியல் அப்படியே வேரோடு அகற்றிவிடுகிறது. குளித்து முடித்து வெளியில் வரும்போது, ஒரு புதிய மனிதனாக, புத்துணர்ச்சியோடு பண்டிகையை எதிர்கொள்ள இது உதவுகிறது.
முன்னோர்கள் வகுத்த முறையைச் சரியாகப் பின்பற்றினால் மட்டுமே முழுப் பலனும் கிடைக்கும்.
தீபாவளி அன்று அதிகாலை 4:00 மணி முதல் 5:30 மணிக்குள்ளான பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் நல்லெண்ணெய் தேய்க்க வேண்டும். இரசாயன ஷாம்புகளுக்குப் பதிலாகச் பாரம்பரிய சீயக்காய் அல்லது அரப்புத் தூளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். குளித்த பிறகு பகல் தூக்கத்தைத் தவிர்ப்பது மற்றும் குளிர்ந்த உணவுகளைத் தவிர்ப்பது ஜலதோஷம் பிடிக்காமல் உடலைக் காக்கும்.