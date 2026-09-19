வாரத்திற்கு எத்தனை முறை தலையில் எண்ணெய் வைக்கலாம்?

தலைமுடி பராமரிப்பில் தேங்காய் எண்ணெய்க்கு என்றுமே தனி இடம் உண்டு. ஆனால், அதனை வாரத்திற்கு 4 முறை பயன்படுத்துவது நல்லதா, இல்லையா என்ற சந்தேகம் பலருக்கும் உள்ளது. இது குறித்து கூந்தல் நிபுணர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் பல்வேறு தகவல்களை கூறிவருகின்றனர்.
பொதுவாக, வாரத்திற்கு 4 முறை தேங்காய் எண்ணெய் வைப்பது அனைவருக்கும் செட் ஆகாது. உங்கள் உச்சந்தலையின் தன்மையைப் பொறுத்தே இதன் முடிவு அமையும். வறண்ட கூந்தல் கொண்டவர்களுக்கு இது நல்ல பலனைத் தரும்.
ஆனால், ஏற்கனவே எண்ணெய் பசை அதிகம் உள்ளவர்கள் வாரத்திற்கு 4 முறை எண்ணெய் வைத்தால், அது முடியின் வேர்க்கால்களை அடைத்து முடி உதிர்வை அதிகப்படுத்திவிடும்.
எனவே, வாரத்திற்கு 2 முதல் 3 முறையே போதுமானது என நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
தேங்காய் எண்ணெயை அடிக்கடி அல்லது அதிக அளவில் தலையில் வைக்கும்போது, உச்சந்தலையில் உள்ள துவாரங்கள் அடைக்கப்படுகின்றன.
இதனால் காற்றில் உள்ள தூசிகள் மற்றும் அழுக்குகள் எளிதில் தலையில் ஒட்டிக்கொள்ளும். இது நாளடைவில் பொடுகு , அரிப்பு, மற்றும் முகப்பருக்கள் தோன்றக் காரணமாகிவிடுகிறது.
சரியான அளவில் தேங்காய் எண்ணெயைப் பயன்படுத்தும்போது, அது முடியின் புரத இழப்பைத் தடுக்கிறது. தேங்காய் எண்ணெயில் உள்ள 'லாரிக் அமிலம்' முடியின் வேர்க்கால்களுக்குள் ஊடுருவிச் சென்று முடியை வலுவாக்குகிறது.
மேலும், இது கூந்தலுக்கு நல்ல பளபளப்பையும், வறட்சியற்ற மென்மையையும் தருகிறது.
எண்ணெயைத் தடவி நாள் முழுவதும் அப்படியே விடுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். குளிப்பதற்கு 30 நிமிடங்களுக்கு முன்பு தடவினால் போதுமானது.
மிகக் குறைந்த அளவு எண்ணெயை எடுத்து உச்சந்தலையில் மட்டும் மென்மையாக மசாஜ் செய்ய வேண்டும். லேசாக வெதுவெதுப்பாக்கப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவது ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்க உதவும்.
வறண்ட கூந்தல் உள்ளவர்கள் வாரத்திற்கு 3 அல்லது 4 முறை தாராளமாகப் பயன்படுத்தலாம். இது முடியின் வறட்சியைப் போக்கும்.
எண்ணெய் பசை கூந்தல் இருப்பவர்கள் வாரத்திற்கு 1 அல்லது 2 முறைக்கு மேல் தேங்காய் எண்ணெய் வைக்கக் கூடாது.
இயல்பான கூந்தல் உங்களுக்கு இருந்தால் வாரத்திற்கு 2 முறை வைப்பது இவர்களின் கூந்தல் ஆரோக்கியத்திற்கு மிகச் சிறந்தது.