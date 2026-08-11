ஓமம் தண்ணீர் உடலுக்கும்.. முகத்திற்கும்.. அவ்ளோ நல்லதா? இவ்வளவு நாள் இது தெரியாம போச்சே..!

நமது பாரம்பரிய சமையலில் செரிமானக் கோளாறுகளுக்கு உடனடியாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முக்கியப் பொருள் ஓமம். ஓமத்தை நீரில் கொதிக்க வைத்து 'ஓமம் தண்ணீர்' ஆகக் குடித்து வர உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படும் என்பது நாம் அனைவருக்கும் தெரியும்.
ஆனால், ஆரோக்கியத்தைத் தாண்டி ஓமம் தண்ணீர் பெண்களின் ஒட்டுமொத்த அழகுப் பராமரிப்பிலும், கூந்தல் மற்றும் சரும ஆரோக்கியத்திலும் வியக்கத்தக்க மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பது யாருக்கெல்லாம் தெரியும்?
ஓமத்தில் 'தைமால்' எனப்படும் சக்திவாய்ந்த கிருமிநாசினிப் பொருள் நிறைந்துள்ளது. இது சருமத்தில் முகப்பருக்களை உண்டாக்கும் பாக்டீரியாக்களை அழிக்கிறது.
ஓமம் தண்ணீரைத் தினமும் பஞ்சில் நனைத்து முகத்தில் தடவி வர, முகப்பருக்கள் குறைவதோடு, அதனால் ஏற்படும் கரும்புள்ளிகள் மற்றும் தழும்புகளும் படிப்படியாக மறையும்.
வெப்பம் மற்றும் தூசிகளால் சருமத்தில் ஏற்படும் அரிப்பு, அலர்ஜி மற்றும் பூஞ்சைத் தொற்றுகளுக்கு ஓமம் தண்ணீர் சிறந்த தீர்வாகும்.
இதில் உள்ள அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகள் சரும எரிச்சலைத் தணித்து, தோலுக்கு மென்மையையும் இயற்கையான பளபளப்பையும் தருகிறது.
இன்றைய காலகட்டத்தில் பலருக்கும் உள்ள முக்கியப் பிரச்சனை இளநரை. ஓமத்தில் உள்ள அத்தியாவசிய ஊட்டச்சத்துக்கள் மற்றும் ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் கூந்தல் வேர்க்கால்களுக்குப் புத்துயிர் ஊட்டுகின்றன.
தொடர்ந்து ஓமம் தண்ணீரைத் தலைமுடிக்குக் குளித்து வர, நரைமுடி தோன்றுவது தடுக்கப்பட்டு கூந்தல் கருமையாக வளரும்.
ஓமம் தண்ணீர் கூந்தலின் வறட்சியைப் போக்கி, வேர்க்கால்களை ஈரப்பதத்துடன் வைத்திருக்க உதவுகிறது. கூந்தலைக் கழுவிய பிறகு, இறுதியாக ஓமம் தண்ணீரைக் கொண்டு அலசி வர, தலைமுடி சிக்கின்றி மென்மையாகும்.
இது ஒரு சிறந்த இயற்கை கண்டிஷனராகச் செயல்பட்டு கூந்தலுக்குப் பிரகாசத்தைத் தருகிறது.
அழகு என்பது வெளிப்புறச் சருமம் மட்டுமல்ல, உடல் கட்டமைப்பும் சேர்ந்ததே ஆகும். ஓமம் தண்ணீர் உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பைக் கரைத்து, வளர்சிதை மாற்றத்தை தூண்டுகிறது.
தினமும் காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஓமம் தண்ணீர் குடித்து வர, தேவையில்லாத சதை குறைந்து உடல் கச்சிதமான வடிவத்தைப் பெறும்.
அழகுப் பராமரிப்புடன் சேர்த்து, ஓமம் தண்ணீர் குடிப்பது அஜீரணம், வயிற்று உப்பசம், சளி, இருமல் மற்றும் மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் வயிற்று வலி ஆகியவற்றைக் குணப்படுத்த பெரிதும் உதவுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.