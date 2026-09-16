அழகுக் குறிப்புகள்

நெற்றில சுருக்கம் இருக்குனு கவலை படுறவங்களா நீங்க?

நெற்றிச் சுருக்கங்களைப் போக்கும் 'ஃபோர்ஹெட் ஸ்மூத்தர்'
Forehead Wrinkles
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இன்றைய காலகட்டத்தில் மனஅழுத்தம், போதிய தூக்கமின்மை, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு காரணமாக பலருக்கு இளம் வயதிலேயே நெற்றியில் சுருக்கங்கள் மற்றும் முதிர்ச்சியின் அறிகுறிகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கின்றன.

முகத்தின் அழகைக் கெடுக்கும் இந்த நெற்றிச் சுருக்கங்களைப் போக்கி, சருமத்தை வழுவழுப்பாக மாற்றப் பயன்படும் 'ஃபோர்ஹெட் ஸ்மூத்தர்' தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் எளிய வழிமுறைகள் இருக்கிறது.

Forehead Wrinkle Patches

ஃபோர்ஹெட் ரிங்கிள் பேட்ச்

நெற்றிச் சுருக்கங்களை நீக்க தற்காலத்தில் பலராலும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு எளிய முறை 'ரிங்கிள் பேட்ச்' ஆகும். சிலிகான் அல்லது ஹைட்ரோஜெல் கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இந்த ஒட்டும்பட்டிகளை இரவில் தூங்குவதற்கு முன் நெற்றியில் ஒட்டிக் கொள்ள வேண்டும்.

இது தூக்கத்தின் போது நெற்றித் தசைகள் சுருங்குவதைத் தடுப்பதுடன், சருமத்திற்குத் தேவையான ஈரப்பதத்தை வழங்கி, காலையில் நெற்றியை மென்மையாக மாற்றுகிறது.

Anti-Aging Serums

கொலாஜன் மற்றும் ஆன்டி-ஏஜிங் சீரம்கள்

சருமத்தின் நெகிழ்வுத்தன்மைக்குக் காரணமான கொலாஜன் உற்பத்தி குறைவதால் தான் சுருக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. இதைத் தடுக்க ரெட்டினோல், ஹைலூரோனிக் அமிலம் மற்றும் பெப்டைடுகள் அடங்கிய ஆன்டி-ஏஜிங் சீரம்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

இவை சருமத்தின் ஆழமான அடுக்கு வரை சென்று சுருக்கங்களை நிரப்பி, இளமையான தோற்றத்தைத் தருகின்றன.

Face Yoga & Massage

ஃபேஸ் யோகா மற்றும் மசாஜ் பயிற்சிகள்

எந்தவிதமான இரசாயனங்களும் இல்லாமல் இயற்கையான முறையில் சுருக்கங்களைப் போக்க முகப் பயிற்சிகள் உதவுகின்றன. தினமும் இரவில் படுக்கும் முன் சில துளிகள் பாதாம் எண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெய் கொண்டு, நெற்றியின் கீழ் பகுதியிலிருந்து மேல் நோக்கி மென்மையாக மசாஜ் செய்ய வேண்டும்.

இது நெற்றித் தசைகளின் இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து, சுருக்கங்களை இயற்கையாகவே மறையச் செய்கிறது.

Dermatological Treatments

நவீன மருத்துவ சிகிச்சைகள்

ஆழமான மற்றும் நீண்ட நாட்களாக இருக்கும் நெற்றிச் சுருக்கங்களை விரைவாகப் போக்க நவீன மருத்துவத்தில் சிறந்த சிகிச்சைகள் உள்ளன.

தோல் மருத்துவர்களின் ஆலோசனைப்படி போடாக்ஸ் ஊசிகள் மூலம் நெற்றித் தசைகளைத் தற்காலிகமாகத் தளர்த்தலாம். மேலும், டெர்மல் ஃபில்லர்கள் மற்றும் லேசர் சிகிச்சை மூலமும் நெற்றியை உடனடியாக வழுவழுப்பாக மாற்ற முடியும்.

Sun Protection

புற ஊதாக்கதிர் பாதுகாப்பு

சூரியனிலிருந்து வரும் புற ஊதாக் கதிர்கள் சருமத்தில் உள்ள கொலாஜனை வேகமாக அழித்து சுருக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.

எனவே, வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் போதும், வீட்டிற்குள் இருக்கும் போதும் SPF 30 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சன்ஸ்கிரீனை தினமும் நெற்றி மற்றும் முகத்தில் தடவுவது புதிய சுருக்கங்கள் தோன்றுவதைத் தடுக்கும்.

Lifestyle Habits

ஆரோக்கியமான வாழ்வியல் மாற்றங்கள்

அழகுச் சாதனப் பொருட்களைத் தாண்டி ஆரோக்கியமான வாழ்வியல் முறையே சருமத்தைப் பாதுகாக்கும். தினமும் குறைந்தது 8 முதல் 10 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிப்பது சரும வறட்சியைத் தடுத்து சுருக்கங்களைக் குறைக்கும்.

ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்டுகள் நிறைந்த பழங்கள், காய்கறிகளை உணவில் சேர்ப்பதும், சீரான தூக்கமும் நெற்றிச் சுருக்கங்கள் வராமல் தடுக்க உதவும் முக்கிய காரணிகளாகும்.

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