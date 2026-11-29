முகத்தில் பருக்கள் இருக்கும்போது மஞ்சளைப் பயன்படுத்துவது அதன் வீக்கம் மற்றும் சிவப்பைக் குறைக்க ஓரளவு உதவக்கூடும் என்றாலும், சிலருக்கு இது சரும எரிச்சல் அல்லது ஒவ்வாமையை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இதனைச் சரியான முறையில் கவனத்துடன் பயன்படுத்துவது அவசியம்.
மஞ்சளில் உள்ள 'குர்குமின்' எனும் வேதிப்பொருள் இயற்கையாகவே கிருமிநாசினி மற்றும் அழற்சி எதிர்ப்புப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது முகப்பருவால் ஏற்படும் வீக்கம், சிவப்புத் தன்மை மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்த உதவும் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும், நவீன மருத்துவத்தின்படி மஞ்சள் மட்டுமே முகப்பருவிற்கான முழுமையான நிரந்தரத் தீர்வாகாது.
சமையலுக்குப் பயன்படுத்தும் சாதாரண மஞ்சள் தூளில் கலப்படம் இருக்க வாய்ப்புள்ளதுடன், அது முகத்தில் அதிகப்படியான மஞ்சள் கறையை ஏற்படுத்தும். எனவே, சருமப் பராமரிப்பிற்கு எனப் பிரத்யேகமாக உள்ள கஸ்தூரி மஞ்சள் அல்லது பூலாங்கிழங்கு மஞ்சளைப் பயன்படுத்துவதே பாதுகாப்பானது.
மஞ்சளைத் தனியாகப் பூசுவதை விட, சருமத்திற்கு இதமளிக்கும் பிற இயற்கைப் பொருட்களுடன் கலந்து பயன்படுத்துவது சிறந்தது. சிறிதளவு கஸ்தூரி மஞ்சளுடன் பன்னீர் அல்லது கற்றாழை ஜெல் கலந்து தடவலாம். மஞ்சள் தூளுடன் சிறிதளவு தயிர் அல்லது தேன் கலந்து முகத்தில் பூசலாம்.
இதனை 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை மட்டுமே வைத்திருந்து, வெதுவெதுப்பான நீரில் கழுவி விட வேண்டும்.
அனைத்து வகையான சருமத்திற்கும் மஞ்சள் ஒத்துக்கொள்ளாது. சிலருக்கு மஞ்சள் தடவுவதால் சருமம் வறண்டு போதல், அரிப்பு, எரிச்சல் அல்லது 'காண்டாக்ட் டெர்மடைடிஸ்' எனப்படும் சரும ஒவ்வாமை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மேலும், பருக்களைக் கிள்ளுவதோ அல்லது மஞ்சளை அழுத்தித் தேய்ப்பதோ பருக்களை இன்னும் அதிகமாக்கும்.
முகத்தில் மஞ்சளைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, கை அல்லது காதுக்குப் பின்புறம் சிறிதளவு தடவி 24 மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டும். எரிச்சலோ அல்லது சிவப்போ ஏற்படவில்லை என்றால் மட்டுமே முகத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும். முகப்பருக்கள் அதிகமாக இருந்தாலோ அல்லது வலி மிகுந்ததாக இருந்தாலோ, சுய வைத்தியத்தைத் தவிர்த்து சரும மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெறுவதே சிறந்தது.