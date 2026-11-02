மழைக்காலம் வந்தாச்சு! டெங்கு, சளி, தொற்று வராமல் தடுப்பது எப்படி?

மழைக்காலம் இயற்கையின் அழகுக்கும் மன அமைதிக்கும் பெயர் பெற்றது என்றாலும், இப்பருவத்தில் மனிதர்களுக்கு பல்வேறு உடல்நலப் பிரச்சனைகளும் தொற்றுகளும் எளிதில் ஏற்படும். காற்றில் உள்ள அதிகப்படியான ஈரப்பதம் மற்றும் தேங்கியிருக்கும் தண்ணீர் போன்றவை கிருமிகள் பெருகுவதற்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்குகின்றன. எனவே, மழைக்காலத்தில் நம்மை நாம் எவ்வாறு பாதுகாத்துக் கொள்வது என்பது குறித்த விரிவான மருத்துவத் தகவல்களைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.
மழைக்காலத்தில் ஏற்படும் பெரும்பாலான நோய்களுக்கு அசுத்தமான குடிநீரும் உணவுமே முக்கியக் காரணமாக அமைகின்றன. மழைக்காலத்தில் நிலத்தடி நீர் மாசடைய வாய்ப்புள்ளதால், குடிநீரை நன்றாகக் கொதிக்க வைத்து ஆறிய பிறகு குடிக்க வேண்டும். வெளியில் விற்கும் திறந்தவெளித் தின்பண்டங்கள், துரித உணவுகள் மற்றும் நறுக்கி வைக்கப்பட்ட பழங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. எப்போது சூடான, freshly cooked உணவுகளை உட்கொள்வது செரிமானப் பிரச்சனைகளைத் தவிர்க்கும். கீரைகள் மற்றும் காய்கறிகளைச் சமைப்பதற்கு முன் உப்பு மற்றும் மஞ்சள் தூள் கலந்த வெதுவெதுப்பான நீரில் நன்கு அலசிப் பயன்படுத்துவது பாதுகாப்பானது.
மழைநீர் தேங்குவதால் டெங்கு, மலேரியா மற்றும் சிக்குன்குனியா போன்ற நோய்களைப் பரப்பும் கொசுக்கள் எளிதில் உற்பத்தியாகின்றன. வீட்டைச் சுற்றிலும் தேங்கக் கூடிய தேங்காய்ச் சிரட்டைகள், டயர்கள், பூந்தொட்டிகள் மற்றும் பாத்திரங்களில் மழைநீர் தேங்காமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். கொசுக்கடியிலிருந்து தப்பிக்க கொசுவலைகள் மற்றும் கொசு விரட்டி லோஷன்களைப் பயன்படுத்தலாம். வீடுகளுக்கு ஜன்னல் வலைகளைப் பொருத்துவதும் சிறந்தது.
ஈரப்பதம் காரணமாக பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைத் தொற்றுகள் எளிதில் தோலைத் தாக்கும். மழையில் நனைந்தால் உடனே குளித்துவிட்டு, உடலைச் சுத்தமான துண்டால் நன்றாகத் துடைத்து உலர வைக்க வேண்டும். இறுக்கமான உடைகளுக்குப் பதிலாக தளர்வான பருத்தி ஆடைகளை அணிவது வியர்வை மற்றும் ஈரத்தன்மையைக் குறைக்கும். காலுறைகளை தினமும் துவைத்து அணிய வேண்டும். சோப்பு போட்டு கைகளைக் அடிக்கடி கழுவுவது கிருமிகள் பரவுவதைத் தடுக்கும் மிகச்சிறிய மற்றும் பயனுள்ள வழியாகும்.
திடீர் வெப்பநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் குளிர்காற்று சுவாசப் பாதையில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். ஆஸ்துமா நோயாளிகள் மற்றும் ஒவ்வாமைப் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் குளிர் காற்றில் நேரடியாக வெளிப்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். தொண்டை வலி அல்லது அடைப்பு இருந்தால், வெதுவெதுப்பான உப்பு நீரைக் கொண்டு தொண்டையைக் கவிழ்ந்து துப்புவதும், ஆவி பிடிப்பதும் நல்ல நிவாரணம் தரும்.
குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்புச் சக்தி சற்று குறைவாக இருப்பதால், அவர்களுக்குக் கூடுதல் கவனம் தேவை. அவர்களுக்கு எப்போது காய்ச்சி ஆறிய வெதுவெதுப்பான நீரைக் குடிக்கக் கொடுக்க வேண்டும். நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கும் வைட்டமின் சி நிறைந்த நெல்லிக்கனி, எலுமிச்சை மற்றும் சூடான சூப்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்.முன்னெச்சரிக்கையும் தூய்மையும் மட்டுமே மழைக்கால நோய்களிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும் கேடயமாகும். சிறிய உடல்நலக் கோளாறாக இருந்தாலும், உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி உரிய சிகிச்சை பெறுவது பெரிய அளவிலான பாதிப்புகளைத் தவிர்க்கும்.