சளி மற்றும் காய்ச்சலை தடுத்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்தும் எளிய வழிமுறைகள்

காலநிலை மாறும்போது நமது உடலும் அதற்குத் தகுந்தாற்போல் தன்னை மாற்றிக்கொள்ள முயற்சிக்கிறது. இந்தச் பருவப் பெயர்ச்சிக் காலத்தில் உடலில் ஏற்படும் ஒவ்வாமை காரணமாக சளி, இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் செரிமானக் கோளாறுகள் போன்ற உடல்நலப் பிரச்சனைகள் பலரையும் எளிதில் தாக்குகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் பருவகாலம் மாறும்போது தொடர்ச்சியாக இதுபோன்ற உடல்நலக் குறைபாடுகளைச் சந்திப்பவர்கள், தங்களது உணவு முறையில் சில எளிய மாற்றங்களைச் செய்வதன் மூலம் நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை வலுப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.
பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் கிருமித் தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ளவும், உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளவும் உணவு முறையில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய குறிப்புகள் குறித்து மருத்துவ நிபுணர்கள் விளக்கியுள்ளனர்.
பருவங்கள் மாறும் காலங்களில் வைட்டமின்கள் மற்றும் ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்த பழங்கள், காய்கறிகள் மற்றும் முழு தானியங்களை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது உடலின் பாதுகாப்பை பலப்படுத்துகிறது.
இது உடலுக்குத் தேவையான ஆற்றலை வழங்குவதோடு, நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலவீனமடையாமல் காக்கிறது.
வானிலை குளிர்ச்சியாக மாறினாலும் அல்லது வெப்பமாக இருந்தாலும் உடலில் நீர்த்தேவை எப்போதும் அவசியமானது. காய்ச்சிய குளிர்ந்த நீரைக் குடிப்பதும், எலுமிச்சை போன்ற வைட்டமின் சி நிறைந்த சாறுகளை அருந்துவதும் நச்சுக்களை வெளியேற்றி செரிமானத்தை சீராக வைக்க உதவுகிறது.
சமையலறையில் எளிதில் கிடைக்கும் இஞ்சி, பூண்டு மற்றும் மஞ்சள் போன்றவற்றை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது தொண்டை எரிச்சலைக் குறைத்து கிருமித் தொற்றுகளை விரட்ட உதவும். இவை இயற்கையாகவே வீக்கத்தைக் குறைக்கும் மற்றும் கிருமி நாசினியாகச் செயல்படும் தன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன.
பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் சளி மற்றும் தொண்டைக் கட்டை விரட்ட சூடான காய்கறி அல்லது சிக்கன் சூப்களை உட்கொள்வது நல்லது. இவை உடலுக்குத் தேவையான நீரேற்றத்தையும் எலக்ட்ரோலைட்டுகளையும் வழங்குவதோடு, உடல் சோர்வை நீக்கி புத்துணர்ச்சி அளிக்கின்றன.
உடலின் ஒட்டுமொத்த நோய் எதிர்ப்புச் சக்திக்கு வைட்டமின் டி மற்றும் புரதச் சத்துக்கள் மிக அவசியமாகும். முட்டை, காளான்கள், பால் பொருட்கள் மற்றும் உலர் பழங்களை அன்றாட உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது பருவகால காய்ச்சல் மற்றும் தொற்றுகளிலிருந்து சிறந்த பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
சரியான உணவு முறைகளைப் பின்பற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல், முறையான தூக்கம், மிதமான உடற்பயிற்சி மற்றும் தனிப்பட்ட சுகாதாரம் போன்ற எளிய பழக்கவழக்கங்களையும் பின்பற்றுவது அவசியமாகும். பருவநிலை மாற்றத்தின் போது உடல்நலனில் அதிக கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் அடிக்கடி ஏற்படும் உடல்நலக் குறைபாடுகளைத் தடுத்து ஆரோக்கியமான வாழ்வை வாழ முடியும்.