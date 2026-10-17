அழகுக்கலை அறுவை சிகிச்சைகளின் மறுபக்கம்: உடலில் ஏற்படும் விளைவுகள் குறித்து மருத்துவர்களின் எச்சரிக்கை!

இன்றைய காலகட்டத்தில் தங்களின் தோற்றத்தை மேம்படுத்திக் கொள்ள பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மற்றும் அழகுக்கலை அறுவை சிகிச்சைகளை நாடுபவர்களின் எண்ணிக்கை உலகளவில் அதிகரித்துள்ளது. ஆனால், எந்தவொரு அறுவை சிகிச்சையுமே ஆபத்துகள் அற்றவை அல்ல.
தகுதியற்ற நபர்களாலோ அல்லது போதிய முன்னெச்சரிக்கைகள் இல்லாமலோ செய்யப்படும் அழகுக்கலை சிகிச்சைகள் உடலில் கடுமையான, சில நேரங்களில் உயிருக்கே ஆபத்தான பக்கவிளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட இடத்தில் தோலுக்கு அடியில் அசாதாரணமாக ரத்தம் தேங்குவது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியில் ஏற்படும் மிகவும் பொதுவான பக்கவிளைவாகும்.
இது கடுமையான வலி, வீக்கம் மற்றும் தோலின் நிற மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். சில நேரங்களில் தேங்கிய ரத்தத்தை வெளியேற்ற மீண்டும் ஒரு சிறிய அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
அறுவை சிகிச்சையின் போது உடலின் நுணுக்கமான நரம்புகளில் தற்காலிகமாகவோ அல்லது நிரந்தரமாகவோ பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
இதனால் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட தசைப் பகுதியில் தற்காலிக மரத்துப்போதல் அல்லது ஊசி குத்துவது போன்ற உணர்வு ஏற்படும். நரம்பு கடுமையாகத் துண்டிக்கப்பட்டால், அந்த குறிப்பிட்ட தசைப் பகுதி நிரந்தரமாகச் செயலிழக்க வாய்ப்புள்ளது.
அனைத்து வகையான அறுவை சிகிச்சைகளிலும் தொற்று ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் எப்போதும் உண்டு.
முறையான கிருமி நீக்கம் செய்யப்படாத உபகரணங்களை பயன்படுத்தும் போது தோலில் கடுமையான சீழ் பிடிப்பது, காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படும். சில நேரங்களில், மார்பகப் பெருக்குதல் போன்ற சிகிச்சைகளில் பொருத்தப்படும் செயற்கை இம்பப்ளான்ட்டுகளை தொற்று காரணமாக உடலிலிருந்து முழுமையாக அகற்ற வேண்டிய நிலை வரலாம்.
அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகு, ரத்த நாளங்களில் இருந்து வெளியேறும் ஒருவகை தெளிவான திரவம் தோலுக்கு அடியில் பைகளில் தேங்கத் தொடங்கும்.
இது உடலின் குறிப்பிட்ட பகுதியை பெரிய கொப்புளம் போல வீங்கச் செய்யும். இந்தத் திரவத்தை மருத்துவர்கள் ஊசி மூலம் மட்டுமே உறிஞ்சி வெளியேற்ற முடியும்.
அறுவை சிகிச்சையின் போது குறிப்பிட்ட பகுதிக்குச் செல்லும் ரத்த ஓட்டம் தடைபட்டால், அந்த இடத்திலுள்ள உயிரணுக்கள் அல்லது தோலின் திசுக்கள் அழுகி இறக்கத் தொடங்கும்.
இதனால் தோலின் நிறம் மாறி புண்கள் ஏற்படும். மேலும், காயங்கள் குணமாகும் போது தடித்த மற்றும் அசிங்கமான தழும்புகள் நிரந்தரமாக முகத்திலோ அல்லது உடலிலோ தங்கிவிடக்கூடும்.
அடிவயிற்றைக் குறைக்கும் சிகிச்சை அல்லது கொழுப்பைக் கரைக்கும் சிகிச்சைகளின் போது நீண்ட நேரம் அசையாமல் படுத்திருப்பதால், கால்களின் ஆழமான நரம்புகளில் ரத்தக் கட்டிகள் உருவாகலாம்.
இந்த ரத்தக் கட்டிகள் இரத்த ஓட்டத்தின் மூலம் நுரையீரலுக்குச் சென்றால், அது உடனடியாக மூச்சுத் திணறலை ஏற்படுத்தி உயிரிழப்பை உண்டாக்கக்கூடும்.
அறுவை சிகிச்சையின் போது கொடுக்கப்படும் பொது மயக்க மருந்தால் சிலருக்கு ஒவ்வாமை, நுரையீரல் பாதிப்புகள் அல்லது அரிதாக மாரடைப்பு கூட ஏற்படலாம்.
எதிர்பார்த்த அழகு கிடைக்காமல் போவது அல்லது முக அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் பலரை கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கும், தங்களின் உடல் தோற்றம் குறித்த வருத்தம மற்றும் தாழ்வு மனப்பான்மைக்கும் தள்ளிவிடுகிறது
அழகுக்கலை அறுவை சிகிச்சைகளை வெறும் அழகுக்காக மட்டுமே அணுகாமல், அதன் ஆபத்துகளையும் உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும். நீரிழிவு நோய், உடல் பருமன் உள்ளவர்கள் மற்றும் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்களுக்கு இந்த ஆபத்துகள் பல மடங்கு அதிகம்.
எனவே, முறையான அங்கீகாரம் பெற்ற மருத்துவமனைகளில், தகுதி வாய்ந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி நிபுணர்களிடம் மட்டுமே ஆலோசனைகளைப் பெற வேண்டும்