நகங்களை சுத்தமாக வைத்திருப்பது ஏன் அவசியம்?-மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தல்!

நமது உடலின் ஆரோக்கியத்தை வெளிப்படுத்தும் முக்கிய அடையாளங்களில் நகங்களும் ஒன்றாகும். நகங்கள் சுத்தமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பது அழகுக்காக மட்டுமல்ல, பல்வேறு தொற்றுநோய்களைத் தடுப்பதற்கும் மிகவும் அவசியமானது. தினசரி செயல்பாடுகளின்போது கைகளிலும் கால்களிலும் உள்ள நகங்களில் தூசி, அழுக்கு மற்றும் கிருமிகள் எளிதில் சேரக்கூடும். எனவே, நகங்களை சரியான முறையில் பராமரிப்பது தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தின் முக்கியமான பகுதியாகும்.
நகங்களின் கீழ் தேங்கும் அழுக்குகளில் பாக்டீரியா, வைரஸ் மற்றும் பூஞ்சைகள் வளரக்கூடும். இவை உணவு உண்ணும்போது அல்லது கண்கள், மூக்கு, வாய் போன்ற உறுப்புகளைத் தொடும்போது உடலுக்குள் நுழைந்து பல்வேறு நோய்களை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளது. குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு இது அதிக பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
கைகளை சோப்பு மற்றும் சுத்தமான நீரால் அடிக்கடி கழுவுவதுடன், நகங்களின் அடிப்பகுதியையும் நன்றாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும். நகங்களை நீளமாக வளர விடாமல், அவ்வப்போது வெட்டி ஒழுங்காக வைத்திருப்பது நல்லது. நகங்களை வெட்டுவதற்கு சுத்தமான நக வெட்டியை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். நகங்களை கடிக்கும் பழக்கத்தைத் தவிர்ப்பதும் மிகவும் முக்கியம்.
சரிவிகித உணவுமுறையைப் பின்பற்றுவது நகங்களின் வலிமைக்கு உதவுகிறது. புரதம், இரும்புச் சத்து, கால்சியம், பயோட்டின் மற்றும் வைட்டமின்கள் நிறைந்த உணவுகளை உட்கொள்வதால் நகங்கள் உறுதியாக வளரும். வீட்டுப் பணிகள் அல்லது ரசாயனப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபடும்போது கையுறைகளை அணிவது நகங்களை பாதுகாக்க உதவும்.
நகங்களில் நிறமாற்றம், உடைதல், தடிமனாகுதல், வலி அல்லது வீக்கம் போன்ற மாற்றங்கள் நீண்ட நாட்களாக இருந்தால் மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம். சில நேரங்களில் இத்தகைய மாற்றங்கள் உடல்நலப் பிரச்சனைகளின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
நகங்களை சுத்தமாக வைத்திருப்பது ஒரு சிறிய பழக்கமாகத் தோன்றினாலும், அது உடல்நலத்தைப் பாதுகாக்கும் முக்கியமான சுகாதார நடைமுறையாகும். தினசரி நகங்களை சுத்தமாக வைத்திருப்பதன் மூலம் கிருமித் தொற்றுகளைத் தவிர்த்து, ஆரோக்கியமான மற்றும் சுத்தமான வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்ற முடியும்.