வயிற்றுப் புண்கள் வராமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?-மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தல்!

வயிற்றுப் புண்கள் என்பது இரைப்பை அல்லது சிறுகுடலின் ஆரம்பப் பகுதியில் உள்ள உள் சவ்வில் ஏற்படும் புண்களாகும். மருத்துவ ரீதியாக இது "பெப்டிக் அல்சர்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.
ஒருகாலத்தில் அதிக கார உணவுகளை உட்கொள்வதால் மட்டுமே வயிற்றுப் புண்கள் ஏற்படுகின்றன என்று நம்பப்பட்டாலும், தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி Helicobacter pylori (H. pylori) என்ற பாக்டீரியா தொற்று மற்றும் வலி நிவாரண மருந்துகளை நீண்டகாலம் பயன்படுத்துவது முக்கிய காரணங்களாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற்றால், வயிற்றுப் புண்களை முழுமையாகக் குணப்படுத்த முடியும்.
வயிற்றில் இயல்பாக சுரக்கும் அமிலம் உணவை ஜீரணிக்க உதவுகிறது. இந்த அமிலத்திலிருந்து வயிற்றின் உள் சவ்வைப் பாதுகாக்க ஒரு பாதுகாப்பு அடுக்கு உள்ளது. இந்த பாதுகாப்பு பாதிக்கப்படும்போது அமிலம் நேரடியாக உள் சவ்வை தாக்கி புண்களை உருவாக்குகிறது. H. pylori பாக்டீரியா தொற்று, இபுபுரோஃபென், ஆஸ்பிரின் போன்ற வலி நிவாரண மருந்துகளை நீண்டகாலம் பயன்படுத்துவது, அதிக புகைப்பிடித்தல், மதுபானப் பழக்கம், மன அழுத்தம், ஒழுங்கற்ற உணவுப் பழக்கம் மற்றும் சில அரிய மருத்துவ நிலைகள் ஆகியவை வயிற்றுப் புண்கள் உருவாகும் அபாயத்தை அதிகரிக்கின்றன.
வயிற்றின் மேல் பகுதியில் எரிச்சலுடன் கூடிய வலி வயிற்றுப் புண்களின் முக்கிய அறிகுறியாகும். இந்த வலி வெறும் வயிற்றில் அதிகமாகவும், சிலருக்கு உணவு சாப்பிட்ட பிறகு குறைவதாகவும் இருக்கும். வயிற்று உப்புசம், நெஞ்செரிச்சல், அடிக்கடி ஏப்பம் வருதல், குமட்டல், வாந்தி, பசியின்மை மற்றும் உடல் எடை குறைதல் போன்ற அறிகுறிகளும் காணப்படலாம்.
சிலருக்கு ரத்த வாந்தி, கருப்பு நிற மலம் அல்லது திடீர் கடுமையான வயிற்று வலி போன்ற தீவிர அறிகுறிகள் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும். இவை புண் தீவிரமடைந்ததற்கான எச்சரிக்கை அறிகுறிகளாக இருக்கலாம்.
மருத்துவர் நோயாளியின் அறிகுறிகள் மற்றும் மருத்துவ வரலாற்றை ஆய்வு செய்த பிறகு தேவையான பரிசோதனைகளை பரிந்துரைப்பார். H. pylori தொற்றைக் கண்டறிய ரத்தம், மலம் அல்லது மூச்சுப் பரிசோதனை செய்யப்படலாம். சிலருக்கு எண்டோஸ்கோபி மூலம் இரைப்பையின் உள் பகுதியை நேரடியாகப் பார்த்து புண் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்வார்கள். தேவையான சூழ்நிலையில் திசு மாதிரியும் எடுத்து ஆய்வு செய்யப்படலாம்.
வயிற்றுப் புண்களுக்கு காரணமான அமிலச் சுரப்பைக் குறைக்கும் மருந்துகள் மற்றும் H. pylori தொற்று இருந்தால் அதற்கான ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் வழங்கப்படுகின்றன. மருத்துவர் பரிந்துரைக்கும் மருந்துகளை முழுமையாக எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியம். சிகிச்சை காலத்தில் வலி நிவாரண மாத்திரைகளை தேவையில்லாமல் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மதுபானப் பழக்கத்தை நிறுத்துவது குணமடையும் வேகத்தை அதிகரிக்கும் என மருத்துவர்கள் அறிவுருத்தியுள்ளனர்.
வயிற்றுப் புண்கள் உள்ளவர்கள் நேரம் தவறாமல் சீரான உணவை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதிக எண்ணெய், காரம் மற்றும் மிகவும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளை அளவோடு சாப்பிடுவது நல்லது. காய்கறிகள், பழங்கள், முழுதானியங்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது வயிற்று ஆரோக்கியத்திற்கு உதவும். போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிப்பதும், காபி மற்றும் குளிர்பானங்களை அளவோடு அருந்துவதும் நல்ல பழக்கமாகும்.
வலி நிவாரண மருந்துகளை மருத்துவரின் ஆலோசனை இல்லாமல் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மதுபானப் பழக்கத்தை நிறுத்துவது அவசியம். சுத்தமான உணவு மற்றும் குடிநீரைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் H. pylori தொற்று ஏற்படும் வாய்ப்பைக் குறைக்கலாம். மன அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, போதுமான தூக்கம் மற்றும் உடற்பயிற்சியை வழக்கமாகக் கடைப்பிடிப்பதும் வயிற்று ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க உதவுகிறது.
வயிற்றுப் புண்கள் என்பது சரியான நேரத்தில் கண்டறிந்து சிகிச்சை பெற்றால் முழுமையாகக் குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயாகும். தொடர்ந்து வயிற்று வலி, நெஞ்செரிச்சல் அல்லது ஜீரணக் கோளாறுகள் இருந்தால் அவற்றை அலட்சியப்படுத்தாமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும். சீரான உணவுப் பழக்கம், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறை மற்றும் மருத்துவரின் ஆலோசனைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் வயிற்றுப் புண்கள் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைத்து, நல்ல ஜீரண ஆரோக்கியத்தைப் பேண முடியும்