கொய்யா இலையில் இவ்வளவு நன்மைகளா..! மிஸ் பண்ணிடாதீங்க..

கொய்யா இலை (Guava Leaves) என்பது இயற்கை மருத்துவத்தில் மிகவும் முக்கியமான ஒரு மூலிகை ஆகும். பழங்காலத்திலிருந்தே இதன் மருத்துவ பயன்பாடு பல்வேறு நோய்களுக்கு உதவியாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. தினசரி வாழ்க்கையில் இதனை சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால் பல ஆரோக்கிய நன்மைகள் கிடைக்கலாம்.
கொய்யா இலை தேநீர் ரத்த சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்த உதவலாம் என்று ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இது உடலில் சர்க்கரை உறிஞ்சும் வேகத்தை குறைக்க உதவுகிறது. அதனால் diabetes உள்ளவர்கள் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் பயன்படுத்தலாம்.
கொய்யா இலைகள் கொலஸ்ட்ரால் அளவை கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும். இது ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி இதய நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகிறது.
Guava leaves ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட் நிறைந்தவை. இது முகத்தில் ஏற்படும் சுருக்கங்கள், முதிர்ச்சி அடைதல் ஆகியவற்றை குறைக்க உதவலாம். முகப்பரு குறைக்கவும் உதவுகிறது. இயற்கையான glow கிடைக்க உதவும்.
கொய்யா இலைக் கஷாயம் வாயில் பயன்படுத்தும்போது ஈறு வீக்கம், பல் வலி மற்றும் பாக்டீரியா வளர்ச்சி குறைய உதவுகிறது. இது mouth hygieneக்கு மிகவும் பயனுள்ளது.
சில பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளில் கொய்யா இலை தேநீர் மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படும் வயிற்று வலியை குறைக்க உதவுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. இது உடலை சாந்தமாக வைத்திருக்க உதவலாம்.
Guava leaves வைட்டமின் C மற்றும் antioxidants கொண்டதால் உடல் immunity system-ஐ வலுப்படுத்த உதவலாம். இதனால் சாதாரண நோய்கள் வராமல் தடுப்பதில் உதவுகிறது.
இவை digestion system-ஐ மேம்படுத்தி வயிற்று பிரச்சனைகளை குறைக்க உதவலாம். மேலும் metabolism-ஐ சீராக்கி weight management க்கு உதவுகிறது. இவை அனைத்தும் இயற்கை மற்றும் பாரம்பரிய தகவல்கள் மட்டுமே. எந்த ஒரு health issue இருந்தாலும் மருத்துவரின் ஆலோசனை அவசியம்.