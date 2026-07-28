காதில் சீழ் வடிகிறதா? அலட்சியம் செய்யாதீர்கள்..!

காதில் சீழ் வடிதல் என்பது பலரும் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும், அதை அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. இது பொதுவாக காதில் ஏற்பட்ட தொற்று, காது திரை சேதம் அல்லது நடுக்காதில் ஏற்படும் அழற்சியின் அறிகுறியாக இருக்கலாம்.
குறிப்பாக குழந்தைகளிடம் இந்தப் பிரச்சனை அதிகமாகக் காணப்படுகிறது. சரியான நேரத்தில் சிகிச்சை பெறாவிட்டால் கேட்கும் திறன் பாதிக்கப்படுவதோடு, தொற்று மேலும் தீவிரமடையும் அபாயமும் உள்ளது.
காதின் உள்ளே ஏற்படும் தொற்றினால் அல்லது காது திரையில் ஏற்பட்ட ஓட்டையால் காதிலிருந்து மஞ்சள், வெள்ளை அல்லது சில நேரங்களில் துர்நாற்றத்துடன் கூடிய திரவம் வெளியேறுவதை காதில் சீழ் வடிதல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது சில நாட்கள் மட்டுமே நீடிக்கலாம் அல்லது நீண்டகால பிரச்சனையாகவும் மாறலாம்.
நடுக்காதில் ஏற்படும் பாக்டீரியா அல்லது வைரஸ் தொற்றுகள் இதற்கான முக்கிய காரணமாகும். காது திரை கிழிவதால் சீழ் வெளியேறலாம். காதுக்குள் நீர் தேங்குவது, காதை சுத்தம் செய்வதற்காக கூர்மையான பொருட்களை பயன்படுத்துவது, நீச்சல் குளங்களில் அசுத்தமான நீர் காதுக்குள் செல்வது மற்றும் நீண்டகால காது நோய்கள் போன்றவையும் இந்தப் பிரச்சனையை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
காதிலிருந்து சீழ் வெளியேறுவதுடன் காது வலி, கேட்கும் திறன் குறைதல், காதில் அரிப்பு, துர்நாற்றம், காதில் அழுத்தம் இருப்பது போன்ற உணர்வு மற்றும் சிலருக்கு காய்ச்சலும் ஏற்படலாம். குழந்தைகளுக்கு அதிக எரிச்சல், தொடர்ந்து காதைத் தொடுவது மற்றும் தூக்கமின்மை போன்ற அறிகுறிகளும் காணப்படலாம்.
காதில் சீழ் வடிந்தால் மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். தொற்றின் காரணத்தைப் பொறுத்து ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகள் அல்லது காது சொட்டு மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப்படலாம். காது திரையில் ஓட்டை இருந்தால் அதற்கேற்ற சிகிச்சை அளிக்கப்படும். சிலருக்கு அறுவை சிகிச்சையும் தேவைப்படலாம். மருத்துவரின் ஆலோசனையின்றி எந்த மருந்தையும் பயன்படுத்தக் கூடாது.
காதை சுத்தம் செய்வதற்காக குச்சி, ஹேர்பின் போன்ற பொருட்களை பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். குளிக்கும் போது அல்லது நீச்சல் அடிக்கும் போது காதுக்குள் அசுத்தமான நீர் செல்லாமல் பாதுகாக்க வேண்டும். சளி, காய்ச்சல் அல்லது காது வலி ஏற்பட்டால் தாமதிக்காமல் சிகிச்சை பெற வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு தேவையான தடுப்பூசிகளை சரியான நேரத்தில் செலுத்துவதும் காது தொற்றுகளின் அபாயத்தை குறைக்க உதவும்.
காதில் சீழ் வடிதல் என்பது அலட்சியப்படுத்தக் கூடாத உடல்நலப் பிரச்சனையாகும். ஆரம்ப நிலையிலேயே மருத்துவரை அணுகி சரியான சிகிச்சை பெற்றால் பெரும்பாலானவர்கள் முழுமையாக குணமடையலாம். காது ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்க சுத்தம், முன்னெச்சரிக்கை மற்றும் சரியான மருத்துவ ஆலோசனையைப் பின்பற்றுவது மிகவும் அவசியம்.