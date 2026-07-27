பொது மருத்துவம்

பெண்களே...ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் உடலில் என்ன நடக்கிறது தெரியுமா?

மனதில் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும், வேலைகளில் கவனம் அதிகரிக்கும், கற்றுக்கொள்ளும் திறனும் மேம்படும்.
Cycle Syncing
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பெண்களின் உடல் ஒவ்வொரு மாதமும் இயற்கையாகவே ஒரு அற்புதமான ஹார்மோன் சுழற்சியை கடந்து செல்கிறது. இந்தச் சுழற்சி வெறும் மாதவிடாய் நிகழ்வாக மட்டும் இல்லாமல், உடலின் சக்தி, மனநிலை, உணர்வுகள், பசி, தூக்கம், கவனம், இனப்பெருக்க ஆரோக்கியம் என பல அம்சங்களை நிர்ணயிக்கிறது.

இந்த இயற்கையான மாற்றங்களை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றவாறு வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்வதே Cycle Syncing எனப்படுகிறது. இது பெண்களின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் ஒரு இயற்கையான அணுகுமுறையாகக் கருதப்படுகிறது.

Cycle Syncing என்றால் என்ன?

Cycle Syncing என்பது மாதவிடாய் சுழற்சியின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் உடலில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப உணவுமுறை, உடற்பயிற்சி, வேலைத் திட்டம், ஓய்வு மற்றும் தூக்கப் பழக்கங்களை மாற்றிக் கொள்வதாகும். ஒவ்வொரு நாளும் உடல் ஒரே அளவு சக்தியுடன் இயங்காது. அந்த மாற்றங்களை மதித்து வாழ்வதே இந்த முறையின் அடிப்படை நோக்கமாகும்.

Menstrual Phase-உடலுக்கு ஓய்வு தேவைப்படும் நாட்கள்:

மாதவிடாயின் முதல் நாளிலிருந்து பொதுவாக ஐந்து நாட்கள் வரை நீடிக்கும் இந்தக் கட்டத்தில், ஈஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரோன் ஹார்மோன்களின் அளவு குறைவாக இருக்கும். இதனால் சோர்வு, வயிற்றுவலி, முதுகுவலி, உணர்ச்சி மாற்றங்கள் போன்றவை ஏற்படலாம். இந்த நாட்களில் உடலுக்கு அதிக ஓய்வு அளிப்பது மிகவும் அவசியம்.

Menstrual Phase

சூடான சூப், கீரை வகைகள், இரும்புச்சத்து நிறைந்த உணவுகள், பழங்கள் மற்றும் புரதம் நிறைந்த உணவுகள் உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்கும். அதிக தண்ணீர் குடிப்பது உடல் நீர்ச்சத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவும். கடுமையான உடற்பயிற்சிகளைத் தவிர்த்து, மெதுவான நடைப்பயிற்சி, யோகா மற்றும் தியானம் போன்றவை உடலையும் மனதையும் அமைதிப்படுத்தும்.

Follicular Phase-புதிய தொடக்கங்களுக்கான நேரம்:

மாதவிடாய் முடிந்த பிறகு தொடங்கும் இந்தக் கட்டத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனின் அளவு மெதுவாக உயரத் தொடங்குகிறது. இதனால் உடலில் புத்துணர்ச்சி அதிகரிக்கும். மனதில் புதிய சிந்தனைகள் தோன்றும், வேலைகளில் கவனம் அதிகரிக்கும், கற்றுக்கொள்ளும் திறனும் மேம்படும்.

இந்த காலத்தில் காய்கறிகள், முழுத் தானியங்கள், பழங்கள், விதைகள், பருப்பு வகைகள் மற்றும் நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது. உடற்பயிற்சியில் ஓட்டம், சைக்கிள், நடனம் அல்லது வலிமையை அதிகரிக்கும் பயிற்சிகளை மேற்கொள்ளலாம். புதிய திட்டங்களை தொடங்கவும், முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கவும் இந்தக் காலம் ஏற்றதாகக் கருதப்படுகிறது.

Ovulation Phase-உடல் மற்றும் மனம் உச்சத்தில் இருக்கும் நேரம்:

பொதுவாக மாதவிடாய் சுழற்சியின் நடுப்பகுதியில் ஏற்படும் Ovulation கட்டத்தில், ஈஸ்ட்ரோஜன் அதிகபட்ச அளவை அடைகிறது. இந்த நேரத்தில் உடலின் சக்தி, தன்னம்பிக்கை, சமூக தொடர்பு மற்றும் கவனத்திறன் அதிகமாக இருக்கும். இந்தக் கட்டத்தில் புரதம் நிறைந்த உணவுகள், முட்டை, மீன், பச்சை இலைக்காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் போதுமான தண்ணீர் ஆகியவற்றை உணவில் சேர்ப்பது நல்லது.

அதிக ஆற்றல் இருப்பதால் தீவிர உடற்பயிற்சி, விளையாட்டு மற்றும் முக்கியமான வேலைகளை மேற்கொள்ளலாம். சமூக நிகழ்வுகள் மற்றும் குழு செயல்பாடுகளில் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்கவும் இந்தக் காலம் மிகவும் பொருத்தமானது.

Luteal Phase

Luteal Phase-உடலை மெதுவாக அமைதிப்படுத்தும் கட்டம்:

Ovulation முடிந்த பிறகு தொடங்கும் இந்தக் கட்டத்தில் புரோஜெஸ்டிரோன் ஹார்மோனின் அளவு அதிகரிக்கும். சில பெண்களுக்கு இந்த நேரத்தில் சோர்வு, வீக்கம், இனிப்பு உணவுகளின் மீது ஆர்வம், மனநிலை மாற்றங்கள் மற்றும் PMS அறிகுறிகள் தோன்றக்கூடும்.

இந்த நாட்களில் ஆரோக்கியமான கொழுப்புச் சத்து கொண்ட உணவுகள், நட்ஸ், விதைகள், வாழைப்பழம், தயிர், முழுத் தானியங்கள் மற்றும் மெக்னீசியம் நிறைந்த உணவுகளை சேர்த்துக் கொள்வது உடலுக்கு உதவும். போதுமான தூக்கம், மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் தியானம், மெதுவான யோகா மற்றும் ஓய்வு ஆகியவை இந்தக் கட்டத்தில் மிகவும் முக்கியமானவை.

ஹார்மோன் சுழற்சிக்கு ஏற்ப வாழ்க்கை முறையை மாற்றிக் கொள்வது உடலின் இயற்கையான செயல்பாடுகளை மதிப்பதாகும். இதன் மூலம் உடல் சோர்வு குறையலாம், மனநிலை சீராக இருக்கலாம், வேலைத்திறன் மேம்படலாம், நல்ல தூக்கம் கிடைக்கலாம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தில் நேர்மறையான மாற்றங்களை உணர முடியும்.

இருப்பினும், ஒவ்வொரு பெண்ணின் மாதவிடாய் சுழற்சியும் வேறுபட்டதாக இருக்கும். எனவே, தங்களுடைய உடலின் தேவைகளை கவனித்து அதற்கேற்ற வாழ்க்கை முறையைப் பின்பற்றுவது சிறந்தது.

ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே மாதிரியான சக்தி அல்லது மனநிலை இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. அது உங்கள் உடலின் இயற்கையான ஹார்மோன் மாற்றங்களின் ஒரு பகுதியாகும். அந்த மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, உடலுக்கு தேவையான உணவு, ஓய்வு, உடற்பயிற்சி மற்றும் பராமரிப்பை வழங்குவதுதான் உண்மையான Self-Care. உங்கள் உடலை புரிந்து கொண்டு அதனுடன் இணைந்து வாழும்போது, ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையும் மனநிறைவும் இயல்பாகவே உங்களைத் தேடி வரும்.

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மாதவிடாய் சுழற்சி மாற்றம்
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