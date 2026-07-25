சர்க்கரை சாப்பிடலனா உண்மையிலேயே உடல் எடை குறையுமா?-ஒரு ஆச்சரியமான பார்வை!

இன்றைய நவீன உணவுப் பழக்கத்தில் சர்க்கரை (Refined Sugar) தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறியுள்ளது. ஆனால், நாம் தினமும் உணவில் சேர்த்துக்கொள்ளும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட சர்க்கரையை 10 நாட்கள் முழுமையாகத் தவிர்த்தால், நம் உடலில் வியக்கத்தக்க பல நேர்மறை மாற்றங்கள் நிகழும்.
சர்க்கரையைக் குறைக்கும் போது உடலில் தேங்கியுள்ள அதிகப்படியான நீர்ச்சத்து வெளியேறும்.
*சர்க்கரை உட்கொள்ளாத போது இன்சுலின் அளவு குறைகிறது.
* இதனால் சிறுநீரகம் உடலில் உள்ள அதிகப்படியான நீரையும் உப்பையும் வெளியேற்றுகிறது.
* இதன் விளைவாக, முதல் 10 நாட்களிலேயே உடல் எடையில் குறிப்பிடத்தக்க குறைவைக் காண முடியும்.
சர்க்கரை உணவுகளைச் சாப்பிடும் போது ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு திடீரென உயர்ந்து, பின்னர் வேகமாக குறைந்து செல்லும். இதனால் அடிக்கடி சோர்வு உண்டாகும்.
* சர்க்கரையைத் தவிர்க்கும் போது ரத்த சர்க்கரை அளவு சீராக பராமரிக்கப்படுகிறது.
* நாள் முழுவதும் உடலுக்கு மந்தநிலை இல்லாமல் நிலையான ஆற்றல் கிடைக்கும்.
சர்க்கரை குடலில் உள்ள கெட்ட பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவாகி, செரிமானக் கோளாறுகள் மற்றும் வயிற்று உப்பசத்தை ஏற்படுத்துகிறது. 10 நாட்கள் சர்க்கரையை நிறுத்துவதால் குடல் ஆரோக்கியம் மேம்பட்டு வயிற்று உப்பசம் குறையும்.
அதிகப்படியான சர்க்கரை பயன்பாடு சருமத்தில் பருக்கள் மற்றும் சுருக்கங்களை உண்டாக்கும் 'கிளைகேஷன்' என்ற செயல்முறையை ஊக்குவிக்கிறது.
* சர்க்கரையைத் தவிர்ப்பதால் சருமத்தில் ஏற்படும் அழற்சி குறைகிறது.
* முகம் இயற்கையான பொலிவும், பிரகாசமும் பெறும்.
முதல் 2-3 நாட்களுக்கு சர்க்கரை சாப்பிட வேண்டும் என்ற தூண்டுதல் அதிகமாக இருக்கலாம். ஆனால் 10 நாட்களின் முடிவில்,
* மூளையின் சுவை நரம்புகள் சீரடைகின்றன.
* சர்க்கரை மீதான தீவிர ஆசை முற்றிலுமாகக் குறையும்.
* இயற்கை உணவுகளின் உண்மையான சுவையை உங்களால் உணர முடியும்.
இரவில் சர்க்கரை சார்ந்த உணவுகளை உண்பது தூக்கத்தின் தரத்தைப் பாதிக்கும். சர்க்கரையைத் தவிர்ப்பதால் இரவில் ஆழ்ந்த, அமைதியான தூக்கம் கிடைக்கும்; காலையில் புத்துணர்ச்சியோடு விழித்தெழலாம்.
சர்க்கரை அளவின் அடிக்கடி மாற்றங்கள் பதற்றம், மன அழுத்தம் மற்றும் கவனச்சிதறலை உண்டாக்கும். சர்க்கரையை நிறுத்துவதன் மூலம் மூளையின் செயல்பாடு மற்றும் கவனம் மேம்படும்.
முதல் 2-3 நாட்களுக்கு தலைவலி, சோர்வு அல்லது எரிச்சல் போன்ற சிறிய கோளாறுகள் இருக்கலாம். இவை உடல் சர்க்கரையில் இருந்து விடுபடுவதற்கான இயல்பான அறிகுறிகளே ஆகும். சர்க்கரைக்கு பதிலாக பழங்கள், தேங்காய் நீர் மற்றும் போதிய அளவு தண்ணீர் குடிப்பது உடலை நீரேற்றத்துடன் வைத்திருக்க உதவும்.
வெறும் 10 நாட்கள் சர்க்கரையைத் தவிர்ப்பது என்பது ஒரு பெரிய ஆரோக்கியப் பயணத்தின் சிறந்த தொடக்கமாகும். தொடர்ந்து சர்க்கரையைக் குறைத்து வாழ்வது நீரிழிவு, இதயம் தொடர்பான நோய்கள் மற்றும் கல்லீரல் பாதிப்புகளில் இருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கும்!