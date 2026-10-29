’நூறு கோடி வானவில்’ படத்தின் ட்ரைலர் வெளியானது

இயக்குனர் சசி இயக்கத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் சித்தி இத்னானி நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'நூறு கோடி வானவில்' திரைப்படத்தின் டிரைலர் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
பூ', 'பிச்சைக்காரன்' போன்ற உணர்வுப்பூர்வமான படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் சசி இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். இதில் ஹரிஷ் கல்யாண் மற்றும் சித்தி இத்னானி முதன்மைக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
காதல், குடும்ப உறவுகள், எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் கடினமான முடிவுகள் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்ட ஒரு ஃபீல்-குட் காதல் கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்திற்கு சித்து குமார் இசையமைத்துள்ளார்.
நீண்ட நாட்களாக ரிலீசுக்காகக் காத்திருந்த இப்படம், திரையரங்குகளில் வெளியாகாமல் நேரடியாக ZEE5 (ஜீ5) ஓடிடி தளத்தில் பிரத்தியேகமாக வெளியாகிறது. தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கொண்டாடும் விதமாக வருகிற நவம்பர் 6, 2026 அன்று இப்படம் ஜீ5 தளத்தில் ஸ்ட்ரீமிங் செய்யப்படவுள்ளது.
கார்த்திக் சுப்பராஜ் இந்த டிரைலரை வெளியிட்டு படக்குழுவினருக்குத் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.